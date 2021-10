Jadwal Liga 2 Senin 25 Oktober: Empat Laga, Satu Live di Ochannel

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 2 akan memasuki pekan kelima. Senin hari ini, 25 Oktober 2021, akan tersaji empat pertandingan.

Jadwal pekan kelima akan dibuka laga Persekat Tegal vs Martapura Dewa United. Pertandingan akan berlansung mulai 15:15 WIB di Stadion Madya Senayan, dengan disiarkan langsung Vidio.

Dewa United akan berusaha menjaga kesempurnannya dalam laga ini. Mereka terus menang dalam empat laga sebelumnya dan kini memuncaki klasemen Grup B dengan nilai 12.

Persekat merupakan pesaing terdekatnya. Tim itu ada di posisi kedua dengan nilai 9.

Pada 18:15 WIB, partai PSIM Yogyakarta vs Persijap Jepara akan tersaji di Stadion Mahan Solo. Televisi Ochannel akan menyiarkannya secara langsung.

Kedua tim berlaga di Grup C. PSIM saat ini menempati posisi ketiga dengan nilai 5, hanya unggul satu poin dari lawannya.

Pada 20:30 WIB, akan hadir laga Badak Lampung vs Perserang Serang. Tak lama berselang, pada 20:45 WIB, aksi Hizbul Wathan vs PSG Pati FC akan menutup rangkaian laga hari ini. PSG Pati, yang dimiliki Atta Halilintar, akan mengejar kemenangan pertamanya.

Jadwal Liga 2 Pekan Kelima

Senin, 25 Oktober 2021

15:15 Persekat Tegal vs Martapura Dewa United (Vidio)

18:15 PSIM Yogyakarta vs Persijap Jepara (Ochannel)

20:30 Badak Lampung vs Perserang Serang (Vidio)

20:45 Hizbul Wathan vs PSG Pati FC (Vidio).

Selasa, 26 Oktober 2021

15:15 PSCS Cilacap vs Persis Solo (Ochannel)

18:15 PSKC Cimahi vs RANS Cilegon FC (Ochannel).

Rabu, 27 Oktober 2021

15:15 PSBS Biak vs Persewar (Vidio)

18:15 Babel United vs PSPS Riau (Vidio).

Kamis, 28 Oktober 2021

15:15 KS Tiga Naga vs Semen Padang (Vidio)

15:15 Persiba Balikpapan vs Mitra Kukar (Vidio)

18:15 PSMS Medan vs Sriwijaya FC (Vidio)

20:30 Kalteng Putra vs Sulut United (Vidio).

Klasemen Liga 2