Manchester United vs Liverpool 0-5, Reaksi Mohamed Salah Usai Bikin Hat-trick

Penyerang Liverpool Mohamed Salah melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Manchester United dalam pertandingan Liga Inggris di Old Trafford, Manchester, 24 Oktober 2021. REUTERS/Phil Noble

TEMPO.CO, Jakarta - Mohamed Salah menjadi salah satu pemain yang bersinar dalam laga Manchester United vs Liverpool yang berakhir dengan skor 0-5 untuk The Reds, Minggu malam. Penyerang asal Mesir itu mencetak hat-trick dan menyumbang satu assist pada pertandingan pekan kesembilan Liga Inggris di Old Trafford.

Pasukan Jurgen Klopp secara berhasil membobol gawang David De Gea saat pertandingan baru memasuki menit ke-5 melalui gol Naby Keita yang memanfaatkan assist dari Salah. Gol kedua dicetak Diogo Jota hanya selang delapan menit kemudian. Sementara tiga gol Salah tercipta pada menit 38, 45+5 dan 50.

Salah, 29 tahun, mencetak hat-trick untuk pertama kalinya saat melawan Manchester United di Old Trafford, di Liga Inggris.

"Saya pikir sangat bagus menang 5-0 di sini (Old Trafford)," kata Salah berbicara kepada Sky Sports seusai pertandingan.

"Kami tahu sebelum pertandingan akan sulit juka kami tidak memainkan sepak bola kami, kami berhasil melakukannya sejak awal sehingga membuat pertandingan menjadi lebih mudah."

Penyerang Liverpool Mohamed Salah mencetak gol ke gawang Manchester United dalam pertandingan Liga Inggris di Old Trafford, Manchester, 24 Oktober 2021. REUTERS/Phil Noble

"Kami tahu mereka akan datang dan mencoba memberikan segalanya untuk memenangkan pertandingan, jadi kami harus memberikan 100 persen dan mendominasi permainan, saya pikir kami melakukannya."

"Sebagai tim, sejak awal kami hanya mencoba memainkan sepak bola kami, mencoba mendapatkan bola di antara garis untuk menjaga bola selama kami bisa dan menciptakan peluang."

Salah telah mencetak 10 gol dan lima assist dalam sembilan pertandingan di Liga Inggris sejauh musim ini. Banyak orang menganggap mantan pemain Chelsea dan AS Roma itu sebagai pemain terbaik di planet ini sekarang.

Ia terlibat dalam empat dari lima gol Liverpool dalam kemenangan 5-0 atas Manchester United.

Saat ditanya soal penampilannya di kemenangan telak Liverpool atas Manchester United, Salah menjawab...