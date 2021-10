Hasil Liga 2: Kalahkan Persekat 2-0, Dewa United Sapu Bersih 5 Kemenangan

TEMPO.CO, Jakarta - Martapura Dewa United berhasil menjaga kesempurnaannya di arena Liga 2. Mereka mengalahkan Persekat Tegal dengan skor 2-0 dalam lanjutan laga pekan kelima di Stadion Madya, Jakarta, Senin, 25 Oktober 2021.

Martapura Dewa United membuka keunggulan lewat gol Selamet Budiono pada menit ke-13. Herman Dzumafo Epandi kemudian menggandakan keunggulan itu dengan golnya pada menit ke-21.

Kalah jauh dalam penguasaan bola (24 persen), Dewa United tampil efektif dalam penyerangan. Mereka memiliki empat peluang, ketika lawan tak meraih satupun, dan berhasil memanfaatkan dua di antaranya menjadi gol.

Kemenangan ini menjaga kesempurnaan Dewa United di Grup B. Mereka terus menang dalam lima laga yang dijalaninya. Tim itu memuncaki klasemen dengan nilai 15, unggul enam angka dari Persekat yang ada di posisi kedua.

Dari Grup B, masih akan tersaji satu laga lain, yakni Badak Lampung vs Perserang Serang, yang akan berlangsung mulai 20.30 WIB.

Sebelum itu, pada 18.15 WIB, akan ada laga PSIM Yogyakarta vs Persijap Jepara di Grup C. Sedangkan pada 20.45 akan tersaji partai Hizbul Wathan vs PSG Pati di grup sama.

