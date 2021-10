Jadwal Liga 1 Selasa 26 Oktober: 3 Laga, Persib dan Persija Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pada Selasa, 26 Oktober 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan pekan kesembilan. Ada tiga laga yang akan berlangsung, dua di antaranya disiarkan langsung Indosiar.

Pertandingan PSM Makassar vs Tira Persikabo akan jadi pembuka jadwal hari ini. Laga ini akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, mulai 15:00 WIB dengan disiarkan Vidio.

PSM akan berjuang bangkit setelah dikalahkan Borneo FC 1-2. Mereka kini menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 12.

Tira Persikabo juga baru dikalahkan Persita 1-2. Tim ini hanya menang sekali dalam empat laga terakhirnya dan kini menempati posisi ke-10 klasemen.

Sementara itu, pada 18:15 WIB, partai PSIS Semarang vs Persib Bandung akan hadir di tempat sama, dengan disiarkan Indosiar.

Ini akan menjadi duel menarik perebutan posisi papan atas klasemen. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan.

PSIS kini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 18. Mereka hanya tertinggal satu angka dari Bhayangkara FC, sehingga akan bisa merebut posisi puncak klasemen itu bila menang.

Persib Bandung akan tampil percaya diri setelah meraih dua kemenangan beruntun yang memungkasi rentetan empat laga seri. Tim asuhan Robert Alberts itu ada di posisi kedua klasemen dengan nilai 16.

Pada 20:45 WIB, Persija Jakarta akan melawan Persebaya Surabaya di Stadion Manahan, Solo. Laga ini pun akan ditayangkan langsung Indosiar.

Persija baru mengalahkan Madura United 3-2. Kini mereka menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 13, unggul tiga angka dari Persebaya di urutan ke-11.

Jadwal Liga 1 Pekan Kesembilan

Selasa, 26 Oktober 2021

15:15 PSM Makassar vs Tira Persikabo (Vidio)

18:15 PSIS Semarang vs Persib Bandung (Indosiar)

20:45 Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya (Indosiar).

Rabu, 27 Oktober 2021

15:15 Persiraja vs Madura United (Ochannel)

15:15 Bhayangkara FC vs Borneo FC (Vidio)

18:15 Arema FC vs Persita (Indosiar)

20:45 PSS Sleman vs Bali United

(Indosiar).

Hasil Pekan kesembilan

Persela Lamongan vs Persik Kediri 1-0

Persipura Jayapura vs Baruti Putera 0-1.

Klasemen Liga 1

Baca Juga: Ketua PSSI Maafkan Elkan Baggott, Pintu Timnas Kembali Dibuka

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.