Jadwal Liga 2 Selasa 26 Oktober: Ada Laga Persis Solo dan RANS Cilegon FC

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 2 pada Selasa, 26 Oktober 2021, akan menampilkan dua laga pekan kelima. Persis Solo dan RANS Cilegon FC akan berlaga dan sama-sama disiarkan Ochannel.

Persis Solo akan menghadapi PSCS Cilacap di Stadion Manahan Solo, mulai 15:15 WIB. Sedangkan RANS Cilegon FC akan melawan PSKC Cimahi di Stadion Madya Gelora Bung Karno.

Persis Solo dan PSCS bersaing di Grup C. Keduanya, yang sama-sama belum terkalahkan, ada di dua besar, sehingga laga ini akan jadi perebutan posisi puncak klasemen. PSCS saat ini mengemas nilai 10, unggul dua dari Persis.

RANS Cilegon FC, yang berlaga di Grup B, belum mampu menjaga konsistensinya. Mereka baru dua kali menang dalam empat laga yang dijalaninya.

Kini tim milik Raffi Ahmad itu menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 7, di bawah Dewa United (15) dan Persekat Tegal (9). Mereka unggul empat poin dari PSKC di posisi kelima.

Jadwal Liga 2 Pekan Kelima

Selasa, 26 Oktober 2021

15:15 PSCS Cilacap vs Persis Solo (Ochannel)

18:15 PSKC Cimahi vs RANS Cilegon FC (Ochannel).

Rabu, 27 Oktober 2021

15:15 PSBS Biak vs Persewar (Vidio)

18:15 Babel United vs PSPS Riau (Vidio).

Kamis, 28 Oktober 2021

15:15 KS Tiga Naga vs Semen Padang (Vidio)

15:15 Persiba Balikpapan vs Mitra Kukar (Vidio)

18:15 PSMS Medan vs Sriwijaya FC (Vidio)

20:30 Kalteng Putra vs Sulut United (Vidio).

Hasil pekan kelima

Persekat Tegal vs Dewa United 0-2

PSIM Yogyakarta vs Persijap Jepara 2-2

Badak Lampung vs Perserang Serang 4-1

Hizbul Wathan vs PSG Pati 1-4.

Klasemen Liga 2