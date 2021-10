Jadwal Bola Selasa 26 Oktober: AC Milan, Chelsea, Arsenal, Liga 1, Liga 2

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa malam hingga Rabu dinihari, 27 Oktober 2021, akan menyajikan pertandingan Liga Italia, Liga Spanyol, dan Piala Liga Inggris (Carabao Cup).

Dari Liga Italia akan hadir laga menarik AC Milan vs Torino, yang berlangsung Rabu dinihari. Milan akan menjaga konsistensi performanya setelah terus menang dalam lima laga terakhirnya.

Rossoneri kini menempati posisi kedua klasemen Serie A dengan nilai 25 dari 9 laga. Nilainya sama dengan Napoli yang ada di puncak, sehingga kemenangan atau hasil seri di laga ini akan membawa Milan ke puncak, setidaknya untuk sementara hingga Napoli melawan Bologna pada Jumat dinihari.

Torino akan berusaha menjaga kebangkitannya setelah menang 3-2 atas Genoa. Kini tim ini menempati posisi ke-12 klasemen dengan nilai 11.

Jadwal Liga Italia malam ini juga akan menyajikan laga Venezia vs Salernitana dan Spezia vs Genoa.

Liga Spanyol Rabu dinihari nanti akan menyajikan rangkaian laga pekan ke-10. Ada jadwal Alaves vs Elche, Espanyol vs Ath Bilbao, dan Villarreal vs Cadiz.

Malam ini juga akan hadir rangkaian jadwal babak 16 besar Piala Liga Inggris atau Carabao Cup. Tiga laga menarik akan tersaji, yakni Chelsea vs Southampton, Arsenal vs Leeds United, QPR vs Sunderland.

Dari dalam negeri ada lanjutan jadwal Liga 1 dan Liga 2.

Jadwal bola selengkapnya

Selasa, 26 Oktober 2021

Liga Italia

(Pekan ke-10, live Bein Sport)

23:30 Venezia vs Salernitana

23:30 Spezia vs Genoa.

01:45 AC Milan vs Torino (Rabu dinihari).

Liga 1

(pekan kesembilan)

15:15 PSM Makassar vs Tira Persikabo (Vidio)

18:15 PSIS Semarang vs Persib Bandung (Indosiar)

20:45 Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya (Indosiar).

Liga 2

(pekan kelima)

15:15 PSCS Cilacap vs Persis Solo (Ochannel)

18:15 PSKC Cimahi vs RANS Cilegon FC (Ochannel).

Rabu, 27 Oktober 2021

Piala Liga Inggris atau Carabao Cup

(Babak 16 Besar, live Mola TV)

01:45 Chelsea vs Southampton

01:45 Arsenal vs Leeds United

01:45 QPR vs Sunderland.

Liga Spanyol

(Pekan ke-10, live Bein Sport)

00:00 Alaves vs Elche

02:00 Espanyol vs Ath Bilbao

02:30 Villarreal vs Cadiz.

