Klasemen Liga 1 Pekan Ke-9: Persib Jaga Rekor Tak Terkalahkan, Naik ke Puncak

TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung berhasil mengalahkan PSIS Semarang dengan skor 1-0 dalam pekan kesembilan Liga 1 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Selasa, 25 Oktober 2021.

Maung Bandung unggul berkat gol tunggal Febri Hariyadi pada menit ke-61. Pemain sayap itu mencetak gol dengan tendangan keras dari luar kotak penalti, setelah memanfaatkan bola liar yang bermula dari tendangan sudut.

Hasil ini mengantar Persib menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan hingga pekan kesembilan. Tim asuhan Robert Alberts itu pun naik ke puncak klasemen dengan mengemas nilai 19, unggul selisih gol dari Bhayangkara FC.

PSIS Semarang menderita kekalahan pertamanya dan kini menempati posisi ketiga dengan nilai 18.

Liga 1 Pekan Kesembilan

Hasil dan Jadwal Selasa, 26 Oktober 2021

PSM Makassar vs Tira Persikabo 0-0

PSIS Semarang vs Persib Bandung 0-1

20:45 Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya (Indosiar).

Jadwal Rabu, 27 Oktober 2021

15:15 Persiraja vs Madura United (Ochannel)

15:15 Bhayangkara FC vs Borneo FC (Vidio)

18:15 Arema FC vs Persita (Indosiar)

20:45 PSS Sleman vs Bali United

(Indosiar).

Hasil Pekan kesembilan

Persela Lamongan vs Persik Kediri 1-0

Persipura Jayapura vs Baruti Putera 0-1.

Klasemen Liga 1

