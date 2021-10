Hasil Liga 2 Pekan Kelima: Tekuk Persewar 2-0, PSBS Biak Raih Kemenangan Perdana

TEMPO.CO, Jakarta - PSBS Biak berhasil mengalahkan Persewar Waropen dengan skor 2-0 dalam lanjutan Liga 2 pekan kelima di Stadion Tuah Pahoe, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu, 27 Oktober 2021.

Dalam laga derby Papua itu PSBS Biak unggul cepat lewat gol Gustafo Suibu pada menit kedua. Keunggulan itu ditambah oleh Charles Rumbino pada menit ke-37.

Ini menjadi kemenangan perdana bagi PSBS Biak. Mereka kini menempati posisi keempat klasemen Grup D dengan nilai 5.

Persewar Waropen menelan kekalahan ketiganya musim ini, yang kedua secara beruntun. Mereka ada di posisi kelima dengan nilai 4.

Rabu malam ini, mulai 19.15 WIB akan berlangsung Babel United vs PSPS Riau di Grup A. PSPS ada di posisi kedua dengan nilai 7, sedangkan Babel United di dasar klasemen dengan nilai 1.

Hasil dan Jadwal Liga 2 Pekan Kelima

Rabu, 27 Oktober 2021

PSBS Biak vs Persewar 2-0

18:15 Babel United vs PSPS Riau (Vidio).

Kamis, 28 Oktober 2021

15:15 KS Tiga Naga vs Semen Padang (Vidio)

15:15 Persiba Balikpapan vs Mitra Kukar (Vidio)

18:15 PSMS Medan vs Sriwijaya FC (Vidio)

20:30 Kalteng Putra vs Sulut United (Vidio).

Hasil pekan kelima

PSCS Cilacap vs Persis Solo 0-2

PSKC Cimahi vs RANS Cilegon FC 1-2

Persekat Tegal vs Dewa United 0-2

PSIM Yogyakarta vs Persijap Jepara 2-2

Badak Lampung vs Perserang Serang 4-1

Hizbul Wathan vs PSG Pati 1-4.

Baca Juga: Hasil Liga 1 Hari Ini: Madura United Kalahkan Persiraja 2-1

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.