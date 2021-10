Klasemen Liga 1: Bhayangkara FC Kalahkan Borneo FC 2-1, Kembali Kudeta Persib

TEMPO.CO, Jakarta - Bhayangkara FC berhasil mengalahkan Borneo FC dengan skor 2-1 dalam lanjutan Liga 1 pekan kesembilan di Stadion Moch Subroto, Magelang, Rabu, 27 Oktober 2021.

Borneo FC sempat mengawali laga dengan baik. Mereka unggul lebih dahulu lewat gol Wawan Febrianto pada menit ke-16, yang memanfaatkan umapn Rifad Marasabessy.

Namun, keunggulan itu sirna pada babak kedua. Bhayangkara FC meraih dua gol lewat Arthur Barrios Bonai pada menit ke-51 dan Ezechiel Ndouasel pada menit ke-64.

Sepanjang laga ini, Bhayangkara unggul dalam penguasaan bola (56 persen). Tapi, kedua tim memiliki peluang gol yang relatif imbang (4 banding 4).

Kemenangan itu mengantar The Guardian kembali ke puncak klasemen. Tim asuhan Paul Munster itu menggeser Persib Bandung yang sempat naik ke posisi teratas setelah menang 1-0 atas PSIS Semarang.

Kini, Bhayangkara mengemas nilai 11, unggul tiga poin dari Persib. Borneo FC menderita kekalahan ketiganya dan kini menghuni urutan ke-13 klasemen dengan nilai 10.

Sebelumnya, hari ini, Madura United mengalahkan Persiraja Banda Aceh 2-1. Malam ini masih ada dua laga yang akan berlangsung, yakni Arema FC vs Persita (18:15 WIB) dan PSS Sleman vs Bali United (20:45 WIB) yang sama-sama akan disiarkan Indosiar.

Hasil dan Jadwal Liga 1

(Pekan Kesembilan)

Rabu, 27 Oktober 2021

Persiraja Banda Aceh vs Madura United 1-2

Bhayangkara FC vs Borneo FC 2-1.

18:15 Arema FC vs Persita (Indosiar)

20:45 PSS Sleman vs Bali United

(Indosiar).

Hasil Pekan kesembilan

Persela Lamongan vs Persik Kediri 1-0

Persipura Jayapura vs Baruti Putera 0-1

PSM Makassar vs Tira Persikabo 0-0

PSIS Semarang vs Persib Bandung 0-1

Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya 0-1.

Klasemen Liga 1

No Tim Main Gol Poin 1 Bhayangkara FC 9 14-8 22 2 Persib Bandung 9 13-6 19 3 PSIS Semarang 9 13-6 18 4 Arema FC 8 10-4 15 5 PSM Makassar 9 12-11 13 6 Persebaya 9 15-14 13 7 Persija Jakarta 9 10-9 13 8 Bali United FC 8 11-10 12 9 Persita Tangerang 8 11-10 12 10 Madura United 9 11-11 11 11 Tira Persikabo 9 12-9 11 12 Persela Lamongan 9 7-10 11 13 Borneo FC 9 10-12 10 14 PSS Sleman 8 11-15 8 15 PERSIK Kediri 9 9-14 8 16 PS Barito Putera 9 9-14 7 17 Persipura 9 8-15 5 18 Persiraja 9 8-16 4



