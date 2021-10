Klasemen Liga 1 Pekan Ke-9 Setelah Laga Arema FC vs Persita Berakhir 2-2

TEMPO.CO, Jakarta - Arema FC bermain imbang 2-2 dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Liga 1 pekan kesembilan di Stadion Sultan Agung, Bantul, Rabu, 27 Oktober 2021.

Arema FC dua kali unggul, dua kali pula dikejar lawannya. Mereka memimpin pada menit ke-26 lewat gol Kushedya Hari Yudo pada menit ke-26. Persita Tangerang menyamakan kedudukan lewat gol Ahmad Nur Hardianto pada menit ke-44.

Arema kembali unggul lewat gol Dedik Setiawan pada injury time babak pertama. Namun, Persita kembali membuat skor imbang lewat gol Mohammad Edo Febriansyah pada injury time babak kedua.

Hasil ini menghentikan rentetan empat kemenangan yang diraih Arema FC. Mereka tetap menempati posisi keempat dengan nilai 16. Persita ada di urutan ketujuh dengan nilai 13.

Sebelumnya, dalam laga Liga 1 hari ini, Bhayangkara FC mengalahkan Borneo FC dengan skor 2-1. Sedangkan Madura United menekuk Persiraja Banda Aceh 2-1.

Malam ini masih ada dua laga yang akan berlangsung, yakni PSS Sleman vs Bali United, mulai 20:45 WIB.

Hasil dan Jadwal Liga 1

(Pekan Kesembilan)

Rabu, 27 Oktober 2021

Persiraja Banda Aceh vs Madura United 1-2

Bhayangkara FC vs Borneo FC 2-1

Arema FC vs Persita 2-2.

20:45 PSS Sleman vs Bali United

(Indosiar).

Hasil Pekan kesembilan

Persela Lamongan vs Persik Kediri 1-0

Persipura Jayapura vs Baruti Putera 0-1

PSM Makassar vs Tira Persikabo 0-0

PSIS Semarang vs Persib Bandung 0-1

Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya 0-1.

Klasemen Liga 1

No Tim Main Gol Poin 1 Bhayangkara FC 9 14-8 22 2 Persib Bandung 9 13-6 19 3 PSIS Semarang 9 13-6 18 4 Arema FC 9 10-4 16 5 PSM Makassar 9 12-11 13 6 Persebaya 9 15-14 13 7 Persita 9 11-10 13 8 Persija 9 10-9 13 9 Bali United 8 11-10 12 10 Madura United 9 11-11 11 11 Tira Persikabo 9 12-9 11 12 Persela Lamongan 9 7-10 11 13 Borneo FC 9 10-12 10 14 PSS Sleman 8 11-15 8 15 Persik Kediri 9 9-14 8 16 PS Barito Putera 9 9-14 7 17 Persipura 9 8-15 5 18 Persiraja 9 8-16 4



