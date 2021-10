Rekap Hasil Carabao Cup: Man City Tersingkir, Liverpool dan Tottenham Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola dari ajang Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada Kamis dinihari, 28 Oktober 2021, menampilkan kejutan. Manchester City disingkirkan West Ham United. Sedangkan Liverpool, Tottenham Hotspur, dan Leicester City sama-sama melaju.

Manchester City disingkirkan West Ham United lewat adu penalti. Kedua tim bermain imbang 0-0 hingga waktu normal usai dalam laga di London Stadium itu.

Adu penalti kemudian dilakukan. Phil Foden yang menjadi penendang penalti pertama Man City gagal mencetak gol.

Tiga penendang The Citizens berikutnya bisa mencetak gol, tapi mereka akhirnya kalah 3-5 karena kelima penendang penalti West Ham mampu mencetak gol. Said Benrahma menjadi penendang terakhir sekaligus penentu kemenangan bagi West Ham.

Dalam laga lainnya, Liverpool menang 2-0 atas klub divisi dua, Preston North End. Keunggulan The Reds dipastikan gol Takumi Minamino dan Divock Origi.

Tottenham Hotspur juga melaju berkat kemenangan 1-0 di kandang Burnley. Gol Lucas Moura menjadi penentu.

Klub Liga Primer lainnya, Leicester harus melewati babak adu penalti untuk melaju. Mereka bermain 2-2 saat menjamu Brighton, lalu menang adu penalti 4-2.

Klub lainnya yang juga lolos adalah Brentford, yang mengalahkan Stoke City 2-1.

Klub-klub yang lolos itu menyusul Chelsea, Arsenal, dan Sunderland yang melaju sehari sebelumnya.

Undian babak perempat final akan dilakukan pada 30 Oktober. Sedangkan pertandingan dijadwalkan akan berlangsung pada 20 Desember.

Hasil babak 16 besar Piala Liga Inggris atau Carabao Cup:

Stoke City vs Brentford 1-2

West Ham United vs Manchester City 0-0 (adu penalti 5-3)

Leicester City vs Brighton & Hove Albion 2-2 (adu penalti 4-2)

Burnley vs Tottenham Hotspur 0-1

Preston North End vs Liverpool 0-2.

Hasil Carabao Cup hari sebelumnya:

Chelsea vs Southampton 1-1 (adu penalti 4-3)

Arsenal vs Leeds United 2-0

QPR vs Sunderland 0-0 (adu penalti 1-3).

