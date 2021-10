Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-11: Barcelona Kalah, Real Madrid Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Spanyol pekan ke-11 pada Kamis dinihari WIB, 28 Oktober 2021, menampilkan kejutan. Barcelona kalah, sedangkan Real Madrid ditahan lawannya.

Barcelona takluk 0-1 di kandang Rayo Vallecano, Stadion Vallecas. Gawang mereka kebobolan oleh penyerang gaek eks Atletico Madrid, Radamel Falco.

Peluang emas Barca untuk menyamakan kedudukan gagal dimanfaatkan. Memphis Depay tak berhasil mencetak gol dari tendangan penalti.

Ini menjadi kekalahan kedua yang dialami Barca secara beruntun. Pekan sebelumnya mereka juga dipecundangi Real Madrid 1-2.

Kini El Blaugrana menempati peringkat kesembilan klasemen dengan raihan 15 poin. Mereka berada di bawah Vallecano yang menduduki posisi kelima dengan 19 poin.

Dalam laga lainnya, Real Madrid gagal menjaga tren positifnya. Mereka hanya mampu bermain 0-0 saat menjamu Osasuna.

Hasil itu mampu mengantar mereka naik ke puncak klasemen. Namun posisinya rawan kembali digeser karena memiliki nilai sama (21) dengan Sevilla, Real Betis, dan Real Sociedad.

Dalam laga lainnya, Sevilla juga hanya mampu bermain imbang 1-1 dengan Mallorca. Sedangkan Real Betis berhasil mengalahkan Valencia dengan skor 4-1.

Hasil Liga Spanyol Kamis dinihari:

Mallorca vs Sevilla 1-1

Rayo Vallecano vs Barcelona 1-0

Real Betis vs Valencia 4-1

Real Madrid vs Osasuna 0-0.

Hasil hari sebelumnya:

Villarreal vs Cadiz 3-3

Espanyol vs Athletic Bilbao 1-1

Alaves vs Elche 1-0.

Jadwal berikutnya

Jumat, 29 Oktober

00:00 Celta Vigo vs Real Sociedad

01:00 Granada CF vs Getafe

02:30 Levante vs Atletico Madrid.

Klasemen Liga Spanyol



