Klasemen Liga Italia Pekan Ke-10: Juventus Keok, Inter Milan dan AS Roma Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Kamis dinihari, 28 Oktober 2021, menampilkan rangkaian laga pekan ke-10 Liga Italia. Juventus dipecundangi Sassuolo, sedangkan Inter Milan dan AS Roma menang.

Juventus takluk 1-2 dari Sassuolo dalam laga di Stadion Allianz. Mereka kebobolan oleh gol Davide Frattesi, lalu menyamakan skor lewat gol Weston McKennie. Tim tamu kemudian mencetak gol saat injury time oleh gol Maxime Lopez.

Hasil itu membuat Juventus turun ke urutan ketujuh klasemen dengan nilai 15. Mereka hanya unggul satu poin dari Sassuolo yang naik ke posisi kesembilan.

Dalam laga lainnya, Inter Milan menang 2-0 di kandang Empoli, yang harus bermain dengan 10 orang di babak kedua. Mereka meraih gol lewat Danilo D'Ambrosio Federico Dimarco.

Inter meraih kemenangan pertama dalam tiga laga. Mereka menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 21, di bawah AC Milan (28) dan Napoli (25). Empoli di posisi ke-12 klasemen dengan nilai 12.

Sementara itu, AS Roma menang 2-1 di kandang Cagliari 2-1. Gol Roma dicetak Roger Ibanez dan Lorenzo Pellegrini. Gol Cagliari diceploskan Leonardo Pavoletti.

AS Roma menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 19, sedangkan Cagliari di urutan terbawah dengan nilai 6.

Dalam laga lainnya, Lazio menang 1-0 saat menjamu Fiorentina. Sedangkan Atalanta menang 3-1 di markas Sampdoria.

Hasil Liga Italia Kamis dinihari:

Juventus vs Sassuolo 1-2

Cagliari vs AS Roma 1-2

Empoli vs Inter Milan 0-2

Lazio vs Fiorentina 1-0

Sampdoria vs Atalanta 1-3

Udinese vs Verona 1-1.

Hasil hari sebelumnya

AC Milan vs Torino 1-0

Spezia vs Genoa 1-1

Venezia vs Salernitana 1-2.

Klasemen Liga Italia



