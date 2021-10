Rekap Hasil dan Klasemen Liga 1 Setelah Bali United Kalahkan PSS Sleman 2-0

TEMPO.CO, Jakarta - Bali United berhasil mengalahkan PSS Sleman dengan skor 2-0 dalam pertandingan pekan kesembilan Liga 1 musim 2021/2022 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Rabu malam.

Laga PSS kontra Bali United ini berlangsung menarik karena kedua kesebelasan menampilkan permainan terbaik dengan saling menyerang ke lini pertahanan lawan demi meraih poin penuh.

Meski kedua tim saling jual-beli serangan dengan menekan pertahanan lawan, namun tidak ada sejumlah peluang emas baik Bali United maupun PSS untuk terciptanya gol hingga menit 25 babak pertama .

Bali United FC yang diasuh pelatih Alessandro Stefano lebih agresif mengatur serangan dengan umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki, tetapi upaya itu ternyata belum mampu menembus pertahanan PSS Sleman yang terlihat solid

Bali United FC sebenarnya lebih agresif dalam mengatur serangan, tetapi belum mampu menembus bertahanan PSS Sleman yang dikoordinir oleh Kim Jeffrey Kurniawan.

PSS Sleman mendapat satu-satunya peluang emas di menit 26 melalui tendangan keras dari luar kotak penalti strikernya, Irfan Jaya, tetapi bola masih membentur mistar gawang Bali United.

Kedudukan tetap imbang 0-0 hingga wasit yang memimpin pertandingan, Rully Ruski Tambuntina asal Jatim, meniup peluit panjang tanda babak pertama usai.

Memasuki babak kedua, baik Bali United FC maupun PSS masih mempertahankan tempo permainan cepat.

Bali United FC baru mendapat peluang emas yang menghasilkan gol pada menit 47 melalui tendangan Antonius Johannes Melvin yang memanfaatkan umpan silang Eber Henrique.

Selanjutnya gol kedua Bali United FC terjadi pada menit 72 melalui tendangan keras Eber Henrique Ferreira yang mengarah ke sudut gawang PSS.

Bali United FC kembali mendapat peluang di menit 85 melalui sundulan kepala Antonius Johannes Melvin, tetapi bola tipis di atas mistar gawang PSS Sleman sehingga tidak mengubah kedudukan 2-0 untuk Bali United FC hingga babak kedua usai.

Dalam pertandingan itu, wasit Rully Rusli Tambuntina mengeluarkan tujuh kartu kuning untuk Dias Angga Putra, Lonard Tupamahu, Hekmat Nouri, Rizky Pellu (Bali United FC), Samsul Arifin, Eduardo Jose, Derry Rahman (PSS).

Hasil Liga 1 pekan kesembilan:

Persiraja Banda Aceh vs Madura United 1-2

Bhayangkara FC vs Borneo FC 2-1

Arema FC vs Persita 2-2

PSS Sleman vs Bali United 0-2

Persela Lamongan vs Persik Kediri 1-0

Persipura Jayapura vs Baruti Putera 0-1

PSM Makassar vs Tira Persikabo 0-0

PSIS Semarang vs Persib Bandung 0-1

Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya 0-1.



