Jadwal Bola Kamis 28 Oktober: Napoli, Ateltico Madrid, Liga 2

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis hingga Jumat dinihari, 29 Oktober 2021, akan menyajikan pertandingan Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga 2.

Dari Liga Italia akan hadir satu laga sisa jadwal pekan ke-10, yakni Napoli vs Bologna. Napoli berpeluang naik kembali ke puncak klasemen bila menang dalam pertandingan ini.

Kini Napoli menempati posisi kedua dengan nilai 25, terpaut tiga poin dari Milan yang ada di puncak klasemen. Selisih golnya lebih baik, sehingga bila menang mereka akan bisa menggeser Rossoneri.

Bologna akan memberi tantangan tak mudah bagi Napoli. Tim itu akan berjuang mati-matian merebut kemenangan yang gagal mereka dapatkan dalam dua laga sebelumnya. Kini mereka menempati posisi ke-10 dengan nilai 12.

Liga Spanyol juga akan menghadirkan jadwal sisa pekan ke-10. Dinihari nanti, akan tersaji laga Levante vs Atletico Madrid. Saat ini, Atletico, yang merupakan juara bertahan, masih tercecer di posisi ketujuh klasemen dengan nilai 18. Levante ada di urutan ke-19 dengan nilai 5.

Jadwal bola hari ini juga akan menampilkan rangkaian laga pekan kelima Liga 2. Salah satu laga besar yang akan hadir adalah PSMS Medan vs Sriwijaya FC.

Jadwal bola selengkapnya

Kamis, 28 Oktober 2021

Liga 2

(Pekan kelima)

15:15 KS Tiga Naga vs Semen Padang

15:15 Persiba Balikpapan vs Mitra Kukar

18:15 PSMS Medan vs Sriwijaya FC

20:30 Kalteng Putra vs Sulut United.

Jumat, 29 Oktober 2021

Liga Spanyol

(Pekan ke-10, live Bein Sport)

00:00 Celta Vigo vs Sociedad

01:00 Granada vs Getafe

02:30 Levante vs Atletico Madrid.

Liga Italia

(Pekan ke-10, live Bein Sport)

01:45 Napoli vs Bologna.

