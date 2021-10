Jadwal Siaran Langsung BRI Liga 1 Pekan Ke-10 dan Klasemennya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal BRI Liga 1 akan memasuki pekan ke-10. Rangkaian pertandingannya akan digelar mulai Jumat, 29 Oktober 2021, dengan enam laga disiarkan Indosiar.

Persaingan perebutan posisi puncak klasemen akan kembali berlangsung antara Bhayangkara FC dan Persib Bandung. Bhayangkara kini menguasai posisi itu dengan keunggulan 3 poin dari Persib, tapi kalah dalam selisih gol.

Pekan ini, Bhayangkara FC akan menghadapi Tira Persikabo pada Ahad sore. Tira Persikabo saat ini ada di posisi ke-11 klasemen dengan nilai 11.

Persib Bandung akan melawan Persipura Jayapura pada Sabtu. Persib lebih diunggulkan mengingat Persipura masih terus tampil buruk dan kini terpuruk di zona degradasi.

Pekan ini juga akan diwarnai laga Persik Kediri vs Persija Jakarta, Persebaya Surabaya vs Persiraja Banda Aceh, dan Bali United vs PSIS Semarang.

Selain itu ada pula pertandingan Borneo FC vs PSS Sleman, Persita Tangerang vs PSM Makassar, Madura United vs Arema FC.

Jadwal Liga 1

(Pekan ke-10)

Jumat, 29 Oktober 2021

18:15 Barito Putera vs Persela Lamongan (Indosiar).

Sabtu, 30 Oktober 2021

18:15 Persib Bandung vs Persipura Jayapura (Indosiar)

20:45 Persik Kediri vs Persija Jakarta (Indosiar).

Ahad, 31 Oktober 2021

15:15 Tira Persikabo vs Bhayangkara FC (Vidio)

18:00 Persebaya Surabaya vs Persiraja Banda Aceh (Indosiar)

20:45 Bali United vs PSIS Semarang (Indosiar).

Senin, 1 November 2021

15:15 Borneo FC vs PSS Sleman (Ochannel)

18:15 Persita Tangerang vs PSM Makassar (Ochannel)

20:45 Madura United vs Arema FC (Indosiar).

