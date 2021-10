Jadwal BRI Liga 1 Pekan Jumat 29 Oktober: Barito vs Persela, Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal BRI Liga 1 mulai memasuki pekan ke-10. Pada Jumat ini, 29 Oktober 2021, ada pertandingan Barito Putera vs Persela Lamongan yang akan disiarkan disiarkan Indosiar.

Kedua tim akan berusaha menjaga kebangkitannya. Barito Putera baru saja meraih kemenangan keduanya musim ini, dengan mengalahkan Persipura Jayapura 1-0.

Tim asuhan Djadjang Nurdjaman itu masih terpuruk di zona degradasi. Mereka menempati posisi ke-16 klasemen dengan nilai 7, tertinggal satu angka dari PSS Sleman di zona aman.

Persela Lamongan baru mengalahkan Persik Kediri 1-0. Kemenangan ketiga tersebut mengantar tim itu menempati posisi ke-12 klasemen dengan nilai 11.

Dalam lima pertemuan terakhir antara kedua tim, Persela menang sekali dan laga lainnya berakhir seri. Pada Liga 1 20219, dua duel kedua tim berakhir dengan skor sama, 0-0.

Jadwal Liga 1

(Pekan ke-10)

Jumat, 29 Oktober 2021

18:15 Barito Putera vs Persela Lamongan (Indosiar).

Sabtu, 30 Oktober 2021

18:15 Persib Bandung vs Persipura Jayapura (Indosiar)

20:45 Persik Kediri vs Persija Jakarta (Indosiar).

Ahad, 31 Oktober 2021

15:15 Tira Persikabo vs Bhayangkara FC (Vidio)

18:00 Persebaya Surabaya vs Persiraja Banda Aceh (Indosiar)

20:45 Bali United vs PSIS Semarang (Indosiar).

Senin, 1 November 2021

15:15 Borneo FC vs PSS Sleman (Ochannel)

18:15 Persita Tangerang vs PSM Makassar (Ochannel)

20:45 Madura United vs Arema FC (Indosiar).

Klasemen Liga 1