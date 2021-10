Klasemen Liga Italia Pekan Ke-11: Napoli Menang, AS Roma vs AC Milan 1-2

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian jadwal Liga Italia pekan ke-11 hampir tuntas digelar. Pada Senin dinihari, 1 November, Napoli mengalahkan Salernitana. Sedangkan AC Milan menekuk AS Roma.

Napoli membawa pulang tiga poin dari markas Salernitana berkat kemenangan 1-0. Laga di Stadion Arechi, Salerno, itu diwarnai dua kartu merah.

Piotr Zielinski mencetak gol semata wayang penentu kemenangan Napoli pada menit ke-61.

Delapan menit sesudah gol itu, Salernitana harus kehilangan Grigoris Kastanos yang diganjar kartu merah karena melanggar Andre-Frank Zambo Anguissa.

Alih-alih memanfaatkan situasi timpang, Napoli malah ikut-ikutan menuntaskan pertandingan dengan sepuluh pemain. Kalidou Koulibaly juga mendapatkan kartu merah karena pelanggarannya terhadap Simy pada menit ke-76.

Hasil ini membuat Napoli memantapkan kedudukan mereka di puncak klasemen dengan raihan 31 poin. Sedangkan Salernitana, yang mengemas 7 poin, belum beranjak dari urutan ke-19.

Dalam laga lain, AC Milan menang 2-1 di kandang AS Roma. Gol Milan dicetak Zlatan Ibrahimovic dan Franck Kessie. Sedangkan gol Roma diceploskan Stephan El Shaarawy.

Milan harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-66. Theo Hernandez mendapat kartu kuning kedua. Salah satu gol Ibra dalam laga itu juga dibatalkan dengan bantuan video VAR karena offside.

Hasil ini membuat Milan mampu tetap menekan Napoli. Kedua tim sama-sama mengemas nilai 31, namun Napoli unggul selisih gol sehingga berhak atas puncak klasemen.

AS Roma menelan kekalahan keduanya dalam empat laga. Tim asuhan Jose Mourinho itu menempati posisi keempat dengan nilai 19.

Hasil Liga Italia Pekan Ke-11:

Salernitana vs Napoli 0-1

AS Roma vs AC Milan 1-2

Fiorentina vs Spezia 3-0

Genoa vs Venezia 0-0

Sassuolo vs Empoli 1-2

Inter Milan vs Udinese 2-0

Torino vs Sampdoria 3-0

Atalanta vs Lazio 2-2

Verona vs Juventus 2-1.

Klasemen Liga Italia



ANTARA, FOOTBALL ITALIA

