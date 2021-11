Jadwal Liga Champions Malam Ini: Madrid, Milan, Inter, Liverpool, City dan PSG

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah laga menarik akan mengisi jadwal Liga Champions pekan keempat pada Kamis dini hari, 4 November 2021. Liverpool dan Ajax Amsterdam berpeluang memastikan lolos ke babak 16 besar jika lolos sementara Real Madrid, AC Milan, Inter Milan hingga PSG dan Manchester City masih harus berjuang pada laga berikutnya.

Liverpool dan Ajax Amsterdam saat ini memuncaki klasemen Grup B dan C setelah menyapu bersih tiga laga sebelumnya dengan kemenangan. Liverpool akan menghadapi laga berat kontra Atletico Madrid sementara Ajax Amsterdam menghadapi Borussia Dortmund.

Persaingan antara AC Milan vs Porto di Grup B juga dipastikan tak kalah seru. AC Milan memiliki misi harus menang untuk menjaga peluang mereka lolos ke babak 16 besar besar sementara Porto berpeluang menyodok ke posisi kedua jika berhasil menang dari AC Milan dan Atletico gagal meraih kemenangan.

Di Grup A laga malam ini akan menjadi penentu nasib bagi RB Leipzig dan Club Brugge. Leipzig bisa dipastikan tersingkir jika kembali kalah. Sejauh ini mereka belum mendapatkan satu pun angka dari tiga laga.

Peluang Club Brugee juga bisa menipis jika mereka kembali kalah. RB Leipzig akan menjamu PSG sementara Club Brugge menyambangi markas Manchester City.

Persaingan di Grup D pun tak kalah serunya. Shereiff Tiraspol saat ini masih berada di puncak dengan perolehan enam angka, sama dengan Real Madrid, sementara Inter Milan menguntit di posisi ketiga dengan jarak hanya dua angka. Shakhtar Donetsk yang baru mengantongi satu angka juga belum pasti tersingkir. Inter akan bertandang ke markas Sheriff sementara Real Madrid menjamu Shakhtar Donetsk.

Berikut jadwal Liga Champions pada Kamis dini hari, 4 November 2021:

00.45 WIB - Real Madrid Vs Shakhtar Donetsk - SCTV dan ChampionsTV2

00.45 WIB - AC Milan vs Porto - ChampionsTV1

03.00 WIB - Sporting Lisbon vs Besiktas -

03.00 WIB - Borussia Dortmund vs Ajax Amsterdam

03.00 WIB - Sheriff Tiraspol vs Inter Milan - Champions TV4

03.00 WIB - Liverpool vs Atletico Madrid - SCTV dan ChampionsTV1

03.00 WIB - Manchester City vs Club Brugge - Champions TV3

03.00 WIB - RB Leipzig vs PSG - ChampionsTV2

Jadwal Liga Champions dan siaran langsungnya bisa berubah sewaktu-waktu. Baca juga prediksi pertandingan AC Milan vs Porto, Liverpool vs Atletico Madrid, Real Madrid vs Shakhtar Donetsk dan laga lainnya hanya di Tempo.co.



