Klasemen Liga Champions Grup C: Kalahkan Dortmund, Ajax Jadi Tim Ke-4 yang Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Ajax Amsterdam berhasil lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Mereka melaju setelah menang 3-1 di kandang Borussia Dortmund, Kamis dinihari, 4 November 2021.

Ajax Amsterdam, yang berasal dari Belanda, menjadi satu dari empat tim yang sudah melaju. Tim lainnya adalah Liverpool, Juventus, dan Bayern Munchen.

Dalam laga di Westfalenstadion, Dortmund, itu tuan rumah sudah kehilangan pemain saat laga baru berlangsung 29 menit. Mats Hummels mendapat kartu merah.

Dengan kondisi berkurang pemain, mereka justru bisa unggul lewat gol penalti Marco Reus. Namun, Ajax mampu membalikkan keadaan lewat gol Dusan Tadic, Sebastian Haller, dan Davy Klaassen.

Kini Ajax memuncaki klasemen dengan nilai 12. Dortmund di urutan kedua, terpaut 6 angka. Sporting Lisbon, yang menang 4-0 atas Besiktas, ada di posisi ketiga dengan nilai 6.

Meski hanya unggul eanam poin dari tim ketiga, Ajax sudah lolos karena Sporting dan Dortmund akan saling berhadapan pada pekan kelima Liga Champions, pada 24 November 2021.

Hasil Liga Champions Grup C

Sporting Lisbon vs Besiktas 4-0

Borussia Dortmund vs Ajax 1-3.

Klasemen Liga Champions Grup C

