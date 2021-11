Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-11: Ada Manchester United vs Manchester City

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-11 yang akan bergulir sepanjang akhir minggu ini. Salah satu laga besar yang menarik untuk dinantikan adalah Manchester United versus Manchester City.

Kedua tim tidak dalam performa puncaknya. Manchester City baru saja dikalahkan Crystal Palace 0-2. Itu menjadi kegagalan menang yang kedua kali yang mereka alami dalam empat laga terakhir. Kini Tim asuhan Pep Guardiola itu menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 20 dari 10 pertandingan.

Manchester United dalam kondisi yang lebih buruk. Tim itu sempat gencar dikabarkan akan memecat pelatih Ole Gunnar Solskjaer setelah dikalahkan Liverpool 0-5. Tapi kemudian mereka mampu bangkit pada pekan lalu dengan kemenangan 3-0 di kandang Tottenham Hotspur. Kini Si Setan Merah menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 17.

Pada pekan ini, Chelsea, yang memuncaki klasemen, akan melawan Burnley pada Sabtu malam. The Blues kini mengemas nilai 25, unggul 18 poin dari lawannya yang ada di posisi ke-18.

Liverpool, yang ada di posisi kedua klasemen, akan berlaga di kandang West Ham United, pada Ahad malam. Laga ini akan memberi tantangan berat bagi The Reds. West Ham mampu tampil apik di awal musim ini dan dan kini menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 20, hanya terpaut 2 poin dari Liverpool.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-11 juga akan menampilkan laga Arsenal vs Watford, Everton vs Tottenham, Leeds United vs Leicester City.

Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-11, live Mola TV)

Sabtu, 6 November 2021

03:00 Southampton vs Aston Villa (SCTV)

19:30 Manchester United vs Manchester City

22:00 Brentford vs Norwich City

22:00 Chelsea vs Burnley

22:00 Crystal Palace vs Wolves.

Ahad, 7 November 2021

20:30 Brighton vs Newcastle United

21:00 Arsenal vs Watford

21:00 Everton vs Tottenham

21:00 Leeds United vs Leicester City

23:30 West Ham United vs Liverpool (SCTV).

Klasemen Liga Inggris





