Jadwal Liga Inggris Pekan ke-11, Ada MU vs Man City dan West Ham vs Liverpool

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akhir pekan ini akan diwarnai sejumlah laga menarik. Juara bertahan Manchester City akan menghadapi rival sekotanya Manchester United sementara Liverpool yang masih belum terkalahkan akan menghadapi tim kuda hitam West Ham.

Manchester City yang pekan lalu dikalahkan oleh West Ham dan Crystal Palace berhasil bangkit dengan meraih kemenangan 4-1 dari Club Brugge di Liga Champions Kamis kemarin. Skuad asuhan Pep Guardiola akan menghadapi Manchester United yang juga tengah bangkit.

Skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer sempat menelan kekalahan 0-5 dari Liverpool dan kemudian bangkit dengan meraih kemenangan 3-0 dari Tottenham dan bermain imbang 2-2 dengan Atalanta. Cristiano Ronaldo cs harus meraih kemenangan jika tak ingin semakin tertinggal dalam perebutan gelar juara Liga Inggris musim ini.

Sementara Liverpool yang masih belum terkalahkan di semua kompetisi harus melawat ke markas West Ham. London Stadium dikenal angker bagi tim tamu saat in dengan The Hammers berhasil menumbangkan Manchester City dan Tottenham.

Jika berhasil meraih kemenangan, West Ham berpotensi menyodok ke peringkat kedua klasemen. Mereka saat ini menduduki peringkat keempat dengan perolehan 20 angka, tertinggal dua angka saja dari Liverpool yang berada di posisi kedua.

Duel empat tim papan atas itu menguntungkan bagi Chelsea yang berada di puncak klasemen. The Blues beruntung karena hanya akan menghadapi tim di zona degradasi, Burnley. Skuad asuhan Thomas Tuchel bisa semakin memperlebar jarak dengan para pesaingnya jika berhasil meraih kemenangan pada laga pekan ke-11 ini.

Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-11:

Sabtu, 6 November 2021:

03.00 WIB - Southampton vs Aston Villa

19.30 WIB - Manchester United vs Manchester City

22.00 WIB - Chelsea vs Burnley

22.00 WIB - Crystal Palace vs Wolves

22.00 WIB - Brentford vs Norwich City

Ahad, 7 November 2021:

00.30 WIB - Brighton vs Newcastle United

21.00 WIB - Everton vs Tottenham Hotspur

21.00 WIB - Leeds United vs Leicester City

21.00 WIB - Arsenal vs Watford

23.30 WIB - West Ham vs Liverpool

Seluruh laga pada jadwal Liga Inggris akan disiarkan oleh Mola TV. Setelah akhir pekan ini, seluruh kompetisi domestik Eropa, termasuk Liga Inggris, akan diliburkan hingga 20 November 2021 untuk laga internasional Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa.