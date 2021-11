Jadwal Liga 1 Hari Ini, Bhayangkara FC Vs PSM dan Arema FC Vs Persebaya

TEMPO.CO, Jakarta - Dua laga panas akan menghiasi jadwal Liga 1 pekan ke-11 hari ini, Sabtu 6 November 2021. Bhayangkara FC yang berpeluang kembali ke puncak klasemen harus menghadapi PSM Makassar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, sementara duel Jawa Timur antara Arema FC vs Persebaya akan tersaji di Stadion Manahan, Solo.

Bhayangkara FC saat ini menempati posisi kedua klasemen dengan perolehan 25 angka, sama seperti Persib Bandung yang berada di atasnya. Skuad asuhan Paul Munster diuntungkan karena Persib sudah memainkan 11 laga.

Jika meraih kemenangan dari PSM Makassar yang menempati posisi keenam klasemen, Evan Dimas cs dipastikan akan kembali menyalip Persib Bandung.

Sementara laga panas akan terjadi antara Arema FC vs Persebaya. Duel dua tim asal Jawa Timur ini selalu berlangsung sengit.

Arema FC saat ini menempati posisi ketiga klasemen dengan perolehan 19 angka sementara Persebaya di posisi ketujuh dengan terpauh tiga angka saja.

Laga menarik lainnya akan mempertemukan PSIS Semarang dengan Borneo FC dan Madura United vs Persita Tangerang. Duel dua tim di zona degradasi, Persiraja Banda Aceh dan Persik Kediri juga akan berlangsung hari ini.

Berikut jadwal BRI Liga 1 pekan ke-11 akhir pekan ini:

Sabtu, 6 November 2021

15.15 WIB - PSIS Semarang vs Borneo FC (O Channel)

15.15 WIB - Madura United vs Persita Tangerang (Vidio.com)

18.15 WIB - Bhayangkara FC vs PSM Makassar (Indosiar)

20.00 WIB - Persiraja Banda Aceh vs Persik Kediri (Vidio.com)

20.45 WIB - Arema FC vs Persebaya (Indosiar)

Ahad, 7 November 2021

20.30 WIB - PSS Sleman vs Tira Persikabo (Indosiar)

Sejumlah laga pada jadwal Liga 1 pekan ke-11 lainnya sudah dipertandingkan sejak Kamis lalu. Berikut hasilnya:

Persela vs Persib 1-3

Persipura vs Bali United 0-1

Persija Jakarta vs Barito Putera 1-1

