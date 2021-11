Klasemen BRI Liga 1 Pekan 11: PSIS vs Borneo 0-1, Madura United vs Persita 1-2

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-11 hadir pada Sabtu 6 November 2021. Simak dua hasil pada sore ini:

PSIS Semarang vs Borneo FC skor 0-1

Pertandingan di Stadion Maguwoharjo, Sleman, ini dimenangi oleh Borneo FC dengan skor 0-1. Keunggulan tim itu dipastikan oleh gol Wawan Febrianto pada menit ke-51, meneruskan umpan Wildansyah.

PSIS unggul tipis dalam penguasaan bola (54 persen). Namun mereka kalah dalam hal peluang (0 berbanding 2), juga dalam urusan gol.

Kemenangan ini menjadi kebangkitan Borneo FC setelah dalam dua laga sebelumnya terus kalah. Mereka kini menempati posisi ke-10 klasemen dengan nilai 13.

PSIS Semarang gagal menang untuk ketiga kalinya secara beruntun. Namun mereka masih bertahan di posisi ke-3 dengan nilai 19, unggul selisih gol dari Arema FC dan Bali United yang ada di bawahnya.

Madura United vs Persita Tangerang skor 1-2

Laga yang berlangsung di di Stadion Moch Subroto, Magelang, ini dimenangi Persita Tangerang dengan skor 1-2.

Madura United unggul lebih dahulu lewat gol Rafael Da Silva pada menit ketujuh, memanfaatkan umpan Fachrudin Wahyudi Aryanto.

Persita membalas lewat gol Ahmad Nur Hardianto pada menit ke-49, berkat assist dari Irsyad Maulana.

Klub berjulukan Pendekar Cisadane itu kemudian memastikan keunggulan dengan gol di saat injury time. Herwin Tri Saputra menjebol gawang Madura United memanfaatkan Harrison Oliveira.

Madura United gagal menang untuk kedua kalinya secara beruntun. Sebelumnya mereka juga di kalahkan Arema 1-2. Kini tim asuhan Rahmad Darmawan itu berada di posisi ke-12 klasemen dengan nilai 11.

Persita Tangerang bangkit setelah terus gagal mraih poin penuh dalam 3 partai terakhirnya. Tim asuhan Widodo C Putro itu naik ke urutan kedelapan klasemen dengan nilai 16.

Jadwal BRI Liga 1 pekan ke-11 lainnya pada Sabtu, 6 November 2021:

18.15 WIB - Bhayangkara FC vs PSM Makassar (Indosiar)

20.00 WIB - Persiraja Banda Aceh vs Persik Kediri (Vidio.com)

20.45 WIB - Arema FC vs Persebaya (Indosiar).