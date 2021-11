Jadwal Bola Ahad 7 November: Liga 1, Arsenal, Liverpool, Spurs, Napoli, Atletico

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 8 November 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan liga 1, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Prancis, dan Liga Jerman.

Dari dalam negeri, kompetisi BRI Liga 1 akan menghadirkan pertandingan terakhir pekan ke-11. Laga PSS Sleman vs Tira Persikabo akan berlangsung mulai 20.30 WIB dengan disiarkan oleh Indosiar.

Jadwal Liga Inggris menampilkan rangkaian pertandingan pekan ke-11. Malam ini antara lain ada laga Arsenal vs Watford, Everton vs Tottenham, Leeds United vs Leicester City, dan West Ham United vs Liverpool.

Liga liga Italia akan menampilkan partai Venezia vs AS Roma dan Napoli vs Verona. Di Liga Spanyol ada Valencia vs Atletico Madrid dan Osasuna vs Real Sociedad.

Liga Jerman akan menghadirkan Hertha Berlin vs Leverkusen. Sedangkan Liga Prancis antara lain diisi laga Reims vs AS Monaco, Nice vs Montpellier, Rennes vs Lyon.

Jadwal bola selengkapnya

Ahad, 7 November 2021

BRI Liga

(Pekan ke-11)

20:30 PSS Sleman vs Tira Persikabo (Indosiar).

Liga Inggris

(Pekan ke-11, live Mola TV)

20:30 Brighton vs Newcastle United

21:00 Arsenal vs Watford

21:00 Everton vs Tottenham

21:00 Leeds United vs Leicester City

23:30 West Ham United vs Liverpool (SCTV).

Liga Italia

(Pekan ke-12, live Bein Sport)

18:30 Venezia vs AS Roma

21:00 Sampdoria vs Bologna

21:00 Udinese vs Sassuolo.

Liga Spanyol

(Pekan ke-13, live Bein Sport)

20:00 Villarreal vs Getafe

22:15 Valencia vs Atletico Madrid.

Liga Jerman

(Pekan ke-11, live Mola TV)

21:30 Hertha Berlin vs Leverkusen

23:30 FC Koln vs Union Berlin.

Liga Prancis

(Pekan ke-13, live Bein Sport)

19:00 Marseille vs Metz

21:00 Lorient vs Brest

21:00 Reims vs AS Monaco

21:00 Etienne vs Clermont

21:00 Nantes vs Strasbourg

23:00 Nice vs Montpellier.

Senin, 8 November 2021

Liga Italia

(Pekan ke-12, live Bein Sport)

00:00 Napoli vs Verona

00:00 Lazio vs Salernitana (RCTI+).

Liga Spanyol

(Pekan ke-13, live Bein Sport)

00:30 Mallorca vs Elche

00:30 Osasuna vs Real Sociedad

03:00 Real Betis vs Sevilla.

Liga Jerman

(Pekan ke-11, live Mola TV)

01:30 Greuther Furth vs Frankfurt.

Liga Prancis

(Pekan ke-13, live Bein Sport)

02:45 Rennes vs Lyon.

Liga 2

(Pekan keenam)

15:15 PSKC Cimahi vs Badak Lampung (Ochannel)

18:15 Hizbul Wathan vs PSIM Yogyakarta (Vidio)

20:30 RANS Cilegona FC vs Persekat Tegal (Indosiar).

