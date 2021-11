Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan Ke-12: Ada Liverpool vs Arsenal

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-12, yang berlangsung mulai 20 November. Dua laga besar akan tersaji, yakni Liverpool vs Arsenal dan Leicester City vs Chelsea.

Laga Liverpool vs Chelsea akan berlangsung Sabtu malam waktu setempat, 20 November 2021, atau Ahad dinihari WIB. Kedua tim tengah mengalami tren berbeda.

Liverpool gagal menang dalam dua laga terakhirnya, termasuk dikalahkan West Ham United 2-3 pada pekan lalu. Kini tim asuhan Jurgen Klopp itu menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 22, tertinggal empat poin dari Chelsea di puncak klasemen.

Arsenal ada di posisi kelima dengan nilai hanya terpaut dua dari Liverpool. Tim asuhan Mikel Arteta itu tengah menanjak karena terus menang dalam tiga laga terakhirnya. Pekan lalu mereka menang 1-0 atas Watford.

Dalam lima pertemuan terakhir antara kedua tim, Liverpool menang dua kali dan Arsenal menang sekali. Musim lalu, Liverpool menang 3-0 di kandang Arsenal dan menang 3-1 di Anfield.

Leicester City vs Chelsea juga akan berlangsung Sabtu, 20 November 2021, namun lebih awal. Chelsea baru ditahan Burnley 1-1 dan kini menempati puncak klasemen dengan nilai 26, unggul 11 poin dari Leicester di posisi ke-12.

Laga lain yang tak kalah menarik akan hadir pada pekan ke-12. Ada Manchester City vs Everton, Tottenham vs Leeds United, juga Watford vs Manchester United.

Sorotan akan banyak tertuju pada kiprah MU, yang bermain Sabtu malam. Mereka baru saja dikalahkan Man City 0-2. Bila kembali kalah dalam laga ini, nasib pelatih Ole Gunnar Solskjaer kemungkinan akan berakhir.

Selanjutnya: Jadwal siaran langsung dan klasemen