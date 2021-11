Hasil Liga 2: Sulut United vs Mitra Kukar 2-2, Simak Klasemen Terkini

TEMPO.CO, Jakarta - Sulut United dan Mitra Kukar hanya mampu bermain imbang 2-2 dalam lanjutan Liga 2 pekan ketujuh di Stadion Batakan, Balikpapan, Rabu, 10 November 2021.

Mitra Kukar mampu dua kali unggul lewat gol Lucky Octavianto pada menit ke-16 dan Sugianto Baitul Rohman pada menit ke-49.

Sulut United dua kali menyamakan kedudukan lewat gol Muhammad Widya menit ke-32 dan penalti Patrich Wanggai pada menit ke-75.

Sulut United unggul dalam penguasaan bola, mencapai 6 persen. Tapi, mereka kalah dalam hal peluang mencetak gol (5 berbanding 7).

Sulut United meraih hasil seri yang kedua kalinya secara beruntun. Mereka tetap memuncaki klasemen Grup D dengan nilai 11. Mitra Kukar gagal menang untuk kedua kalinya. Tim itu ada di posisi kelima dengan nilai 8.

Dalam laga sebelumnya, hari ini, Persewar Waropen mengalahkan Kalteng Putra FC dengan skor 3-1.

Kalteng Putra unggul lebih dahulu lewat gol penalti Tamsil Sijaya pada injury time babak pertama. Persewar membalas lewat gol Oktovianus Karisago (52), Marsel Alexander Kararbo (69), dan Elfis Nuh Harewan (73).

Keunggulan Persewar tetap bisa dipertahankan meski mereka harus bermain dengan 10 orang sejak menit 78. Kala itu Marcel karabo mendapat kartu merah.

Ini menjadi kemenangan kedua yang diraih Persewar dalam 7 pertandingan. Mereka kini menempati posisi kelima klasemen grup D dengan nilai 8.

Kalteng Putra gagal menang untuk keempat kalinya secara beruntun, termasuk 3 kali kalah. Mereka ada di urutan kedua klasemen dengan nilai 10, kalah selisih gol dari sulut United.

Jadwal Liga 2 pekan ketujuh lainnya akan hadir malam ini. Pada 21:00 WIB ada partai Semen Padang vs Sriwijaya FC yang disiarkan langsung Indosiar.

Hasil dan Jadwal Liga 2 Rabu, 10 November 2021:

Persewar Waropen vs Kalteng Putra 3-1

Sulut United vs Mitra Kukar 2-2

21:00 Semen Padang vs Sriwijaya FC (Indosiar).