Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022: Jerman dan Spanyol Menang, Portugal Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian laga Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa tersaji sepanjang Jumat dinihari, 12 November 2021. Timnas Jerman pesta gol 9-0, Spanyol menang tipis, sedangkan Portugal tertahan.

Timnas Jerman, yang sudah lolos ke putaran final, menang 9-0 saat menjamu Liechtenstein. Mereka sudah unggul pemain setelah Jens Hofer mendapat kartu merah pada menit kesembilan.

Tim Panser mampu memanfaatkan keunggulan itu menjadi kemenangan besar lewat gol Ilkay Gündoan (penalti), Leroy Sané (2 gol), Marco Reus, Thomas Muller (2 gol), Baku Bote, serga gol bunuh diri Daniel Kaufmann dan Max Gopel.

Hasil ini makin mengokohkan posisi Jerman sebagai penguasa klasemen Grup J. Mereka mengemas nilai 24 dari 9 laga. Liechtenstein di dasar klasemen dengan nilai 1.

Dari Grup B, Timnas Spanyol menang 1-0 di kandang Yunani. Keunggulan itu dipastikan oleh gol Pablo Sarabia.

Spanyol naik ke puncak klasemen dengan nilai 16, menggeser Swedia yang turun ke urutan kedua. Swedia baru saja takluk 2-0 di kandang Gerogia. Yunani tetap di posisi ketiga dengan nilai 9.

Persaingan dari grup ini masih akan berlangsung ketat pada laga terakhir 14 November mendatang. Spanyil akan melawan Swedia untuk merebut tiket putaran final.

Dari Grup A, Portugal hanya mampu bermain imbang 0-0 di kandang Irlandia. Cristiano Ronaldo bermain penuh, tapi gagal mencetak gol.

Hasil ini mengantar Portugal naik ke puncak klasemen dengan nilai 17, unggul selisih gol dari Serbia. Irlandia mengemas nilai 6 di posisi keempat.

Perebutan tiket putaran final dari Grup ini akan berlangsung seru. Pada 14 November, Portugal dan Serbia akan bertemu, dengan pemenangnya lolos ke Qatar.

Dalam laga lain di Grup H, Kroasia menang 7-1 di markas Malta. Sedangkan Rusia menang 6-0 saat menjamu Siprus. Kini, Rusia memimpin klasemen dengan nilai 22, unggul 2 gol dari Kroasia.

Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa:

Jerman vs Liechtenstein 9-0

Irlandia vs Portugal 0-0

Yunani vs Spanyol 0-1

Azerbaijan vs Luksembourg 1-3

Gerogia vs Swedia 2-0

Rusia vs Siprus 6-0

Armenia vs Makedonia Utara 0-5

Malta vs Kroasia 1-7

Slovakia vs Slovenia 2-2

Rumania vs Islandia 0-0.

