Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Sabtu Dinihari: Italia, Inggris, Argentina

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola babak Kualifikasi Piala Dunia 2022 pada Jumat malam hingga Sabtu pagi, 12 November 2021, menampilkan pertandingan dari zona Eropa dan zona Amerika Latin (Conmebol).

Dari zona Eropa antara lain akan hadir pertandingan Italia vs Swiss dan Inggris vs Albania.

Timnas Italia dan Swiss berlaga di Grup C. Kedua tim ada di posisi dua besar dengan nilai sama (14). Keduanya hanya terpaut selisih gol, dengan koleksi Italia (11) lebih baik ketimbang pesaingnya (9). Bulgaria ada di posisi ketiga dengan nilai 8.

Ini menjadi laga kedua terakhir bagi kedua tim. Pemenangnya akan sangat berpeluang lolos ke putaran final. Setelah laga ini, Italia masih akan melawan Irlandia Utara, sedangkan Swiss melawan Bulgaria.

Sementara itu, laga Inggris vs Albania akan berlangsung di Grup I. Inggris memuncaki klasemen dengan nilai 20 dari 8 laga, unggul 3 poin dari Polandia. Albania di posisi ketiga dengan nilai 15.

Timnas Inggris bisa lolos di laga ini. Syaratnya mereka menang dan dalam laga lain Polandia gagal menang di markas Andorra.

Malam ini juga ada laga Denmark vs Kepulauan Faroe. Denmark sudah lolos ke putaran final. Lalu ada juga partai Austria vs Israel, Hungaria vs San Marino, dan Bosnia vs Finlandia.

Dari zona Amerika Latin ada laga Uruguay vs Argentina. Uruguay kini menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 16, sedangkan Argentina di posisi kedua dengan nilai 25.

Kualifikasi Piala Dunia 2022

Sabtu, 13 November 2021

Zona Eropa

(Live Mola TV)

00:00 Moldova vs Skotlandia

02:45 Irlandia Utara vs Lithuania

02:45 Italia vs Swiss

02:45 Denmark vs Kep Faroe

02:45 Austria vs Israel

02:45 Andorra vs Polandia

02:45 Hungaria vs San Marino

02:45 Inggris vs Albania

21:00 Bosnia vs Finlandia.

Zona Conmebol

(Live Mola TV)

06:00 Uruguay vs Argentina.

