Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Ahad Malam: Spanyol dan Portugal Bisa Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 15 November 2021, menampilkan rangkaian pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Timnas Spanyol, Portugal, dan Rusia akan berjuang untuk lolos dalam laga terakhirnya.

Dari Grup A, laga Portugal vs Serbia akan menjadi final perebutan tiket ke putaran final. Kedua tim menghadapi laga di Lisbon ini dengan mengemas nilai sama, 17.

Pemenang laga ini lolos ke putaran final. Sedangkan yang lolos masih berhak berlaga di playoff. Timnas Portugal masih mungkin melaju dengan hasil seri.

Dari Grup B, Timnas Spanyol akan menjamu Swedia. Ini juga menjadi "final" perebutan tiket putaran final. Spanyol memuncaki klasemen, hanya unggul satu poin dari Swedia.

Di Grup H, duel penentuan juga akan tersaji antara tim dua besar klasemen: Kroasia vs Rusia. Saat ini Rusia memuncaki klasemen dengan nilai 22, unggul 2 poin dari Kroasia.

Dalam laga lain, Jerman yang sudah lolos ke putaran final akan menghadapi Armenia. Di Grup J ini akan ada persaingan perebutan tiket playoff antara Makedonia Utara (15) dan Rumania (14). Malam ini Makedonia melawan Islandia, sedangkan Rumania ditantang Liechtenstein.

Saat ini, selain Jerman, sudah ada tiga tim yang lolos dari zona Eropa, yakni Denmark, Prancis, dan Belgia.

Jadwal Bola Kualifikasi Piala Dunia 2022

Zona Eropa (live Mola TV)

Ahad, 14 November 2021

21:00 Malta vs Slovakia

21:00 Slovenia vs Siprus

21:00 Kroasia vs Rusia.

Senin, 15 November 2021

00:00 Liechtenstein vs Rumania

00:00 Armenia vs Jerman

00:00 Makedonia Utara vs Islandia

02:45 Luksembourg vs Irlandia Utara

02:45 Portugal vs Serbia

02:45 Yunani vs Kosovo

02:45 Spanyol vs Swedia.

Selasa 16 November 2021

02:45 Irlandia Utara vs Italia

02:45 Swiss vs Bulgaria

02:45 Israel vs Kep Faroe

02:45 Skotlandia vs Denmark

02:45 Austria vs Moldova

02:45 San Marino vs Inggris

02:45 Albania vs Andorra

02:45 Polandia vs Hungaria.

Baca Juga: Argentina Berjuang Kejar Brasil di Kualifikasi Piala Dunia 2022

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.