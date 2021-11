Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Senin: Laga Terakhir Inggris dan Italia

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Senin malam hingga Selasa dinihari, 15 November 2021, menampilkan rangkaian pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Timnas Inggris dan Italia akan berjuang untuk lolos dalam laga terakhirnya.

Timnas Inggris akan berlaga di kandang San Marino. Mereka hanya membutuhkan hasil seri untuk lolos.

Inggris kini memuncaki klasemen Grup I dengan nilai 23. The Three Lions sudah unggul tiga poin dari Polandia yang malam ini akan melawan Hungaria.

Nantinya, hanya juara grup yang langsung lolos langsung ke putaran final. Tim runner-up harus kembali berjuang di babak playoff untuk berebut tiga tiket sisa.

Dari Grup C, Timnas Italia akan bermain di markas Irlandia utara. Sedangkan Swiss akan melawan Bulgaria. Dua laga ini akan jadi penentuan tiket ke putaran final.

Italia dan Swiss sama-sama mengemas nilai 15. Italia berhak atas puncak klasemen karena unggul selisih dua gol.

Dari Grup F, Denmark, yang sudah lolos akan melawan Skotlandia yang juga sudah lolos ke babak playoff.

Saat ini sudah ada tujuh tim yang lolos ke putaran final. Selain Denmark, tim lain yang juga sudah melaju adalah Prancis, Jerman, Belgia, Spanyol, Kroasia, dan Serbia.

Jadwal Bola Kualifikasi Piala Dunia 2022

Zona Eropa (live Mola TV)

Selasa, 16 November 2021

02:45 Irlandia Utara vs Italia

02:45 San Marino vs Inggris

02:45 Swiss vs Bulgaria

02:45 Israel vs Kep Faroe

02:45 Skotlandia vs Denmark

02:45 Austria vs Moldova

02:45 Albania vs Andorra

02:45 Polandia vs Hungaria.

