Klasemen Grup I Kualifikasi Piala Dunia 2022 Usai Inggris Cukur San Marino 10-0

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Inggris lolos ke putaran final Piala Dunia 2022 di Qatar dengan berpesta gol dan menang 10-0 melawan San Marino dalam laga pemungkas Grup I kualifikasi zona Eropa di Serravalle, Senin malam waktu setempat (Selasa WIB).

Three Lions sebetulnya hanya membutuhkan imbang untuk mengunci posisi juara Grup I, tapi tim asuhan Gareth Southgate memilih menghujani gawang tuan rumah dengan sepuluh gol tanpa balas.

Bek Manchester United Harry Maguire membuka keunggulan Inggris pada menit keenam setelah menanduk umpan sepak pojok kiriman Phil Foden.

Filippo Fabbri lalu mencetak gol bunuh diri pada menit ke-15 kala berusaha menghalau tembakan Bukayo Saka, yang sebetulnya akan melenceng bila tak diganggu pergerakan bek San Marino itu.

Kapten Inggris Harry Kane kemudian memperlebar keunggulan tim tamu jadi 6-0 lewat empat gol yang dia bukukan hanya dalam kurun waktu 15 menit.

Keunggulan Inggris bertambah lagi pada menit ke-58 saat Emile Smith-Rowe mencetak gol pertamanya dalam level senior dengan memanfaatkan umpan tumit Tammy Abraham.

Tyrone Mings, Abraham, dan Saka kemudian bergantian menjebol gawang San Marino untuk memastikan kemenangan telak 10-0 yang diraih Inggris. Mereka finis di puncak Grup I berbekal koleksi 26 poin.

Tiket fase playoff didapatkan oleh Polandia yang finis posisi kedua dengan 20 poin, meskipun dalam laga pemungkas mereka kalah 1-2 saat menjamu Hongaria di Warsawa.

Polandia baru akan mengetahui lawan mereka dalam semifinal fase playoff pada 26 November mendatang untuk pertandingan yang dijadwalkan berlangsung Maret tahun depan.

Satu pertandingan penutup Grup I lainnya dimenangkan 1-0 oleh Albania saat melawan Andorra di Tirana berkat eksekusi penalti Endri Cekici.



Hasil Grup I Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa

Albania vs Andora 1-0

Polandia vs Hungaria 1-2

San Marino vs Inggris 0-10.

Klasemen Grup I Kualifikasi Piala Dunia 2022

Baca Juga: 9 Fakta Menarik di Balik Kemenangan 10-0 yang Diraih Inggris



Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.