Jadwal Bola Selasa Malam: Timnas, Liga 2, Belanda, Juga Argentina vs Brasil

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa waktu setempat atau Rabu dinihari WIB, 17 November 2021, menampilkan rangkaian pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa dan Amerika Latin. Ada juga pertandingan Liga 2 dan aksi Timnas Indonesia dalam partai uji coba.

Dari Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa ada perebutan tiket langsung terakhir di babak penyisihan grup.

Timnas Belanda (20 poin) akan bersaing dengan Turki (18) dan Norwegia (20). Belanda akan melawan Norwegia, sedangkan Turki melawan Montenegro. Belanda akan lolos bila menang.

Dari zona Eropa juga ada aksi Prancis dan Belgia yang sudah lolos. Prancis akan berlaga di kandang Finlandia, sedangkan Belgia menyambangi Wales.

Dari zona Conmebol atau Amerika Latin akan hadir laga besar Argentina vs Brasil. Brasil sudah lolos ke putaran final, sedangkan Argentina akan melaju bila memenangi laga ini.

Dari Liga 2 Indonesia akan ada aksi RANS Cilegon FC melawan Perserang. Selain itu ada laga Semen Padang vs PSMS Medan.

Dari Turki, Timnas Indonesia juga akan beruji coba melawan Afghanistan. Laga ini menjadi bagian dari persiapan menuju Piala AFF.

Jadwal Bola selengkapnya

Liga 2

(Pekan kedelapan)

15:15 Dewa United vs Badak Lampung (Vidio)

15:15 Persijap vs PSG Pati (Ochannel)

18:15 Mitra Kukar vs Persewar (Vidio)

18:30 Semen Padang vs PSMS Medan (Indosiar)

20:30 Perserang vs RANS Cilegon (Vidio)

Uji Coba

21:00 Timnas Indonesia vs Afghanistan (Indosiar).

Rabu, 17 November 2021

Kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa

(Live Mola TV)

02:45 Finlandia vs Prancis

02:45 Bosnia vs Ukraina

02:45 Wales vs Belgia

02:45 Republik Cek vs Estonia

02:45 Gibraltar vs Latvia

02:45 Montenegro vs Turki

02:45 Belanda vs Norwegia.

Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol

(Live Mola TV)

03:00 Bolivia vs Uruguay

04:00 Venezuela vs Peru

06:00 Kolombia vs Paraguay

06:30 Argentina vs Brasil

07:15 Cile vs Ekuador.

