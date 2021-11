Ada Tulisan 'Made in Indonesia' di Jersey kiper Timnas Inggris Aaron Ramsdale

TEMPO.CO, Jakarta - Jersey yang dipakai Timnas Inggris pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan San Marino, Senin malam, merupakan buatan Indonesia.

Hal tersebut terungkap ketika akun media sosial resmi The Three Lions timnas Inggris @England memposting jersey yang mereka gunakan sebelum kick off, termasuk jersey milik kiper Aaron Ramsdale pada 01.19 WIB.

Dalam unggahan tersebut, kerah jersey milik kiper Aaron Ramslade yang diproduksi oleh Nike bertuliskan “Made in Indonesia. Fabrique en Indonesia”. Postingan tersebut juga ditulis deskripsi singkat “A ThreeLions debut for @AaronRamsdale98!”.





Hal tersebut memancing komentar netizen Indonesia yang sebagian besar merasa bangga melihat timnas Inggris memakai jersey buatan Indonesia, terlihat beberapa komentar pada postingan tersebut.

“Wow, made in Indonesia,” tulis akun Instagram @Malikabdaziz8.

“Woooo Made in Indonesia,” tulis @AnsahElinur.

“Proud of Indonesia,” tulis @Pahala_broo.

Timnas Indonesia baru saja mengalahkan San Marino dengan skor 10-0 dan lolos ke putaran final Piala Dunia 2022.

