Playoff Piala Dunia 2022 Zona Eropa, Peluang Italia vs Portugal Terbuka Lebar

TEMPO.CO, Jakarta - Dua tim besar, Italia dan Portugal, harus melalui babak playoff Piala Dunia 2022. Keduanya pun berpeluang bertemu untuk memperebutkan satu dari tiga tiket putaran final yang tersisa.

Timnas Italia gagal lolos secara otomatis karena hanya menempati posisi runner-up Grup C. Dua hasil imbang pada laga terakhir membuat skuad asuhan Roberto Mancini harus merelakan posisi puncak kepada Swiss.

Nasib naas juga didapatkan Timnas Portugal yang hanya menempati posisi kedua di Grup A. Cristiano Ronaldo cs secara mengejutkan dikalahkan Serbia 1-2 di kandang sendiri pada laga terakhir Senin kemarin. Serbia pun akhirnya memuncaki klasemen Grup A dengan perolehan 20 poin, unggul tiga poin dari Portugal.

Berdasarkan keterangan laman UEFA, delapan wakil yang masuk ke babak play-off nantinya akan dibagi menjadi dua pot dengan masing-masing enam negara. Pot pertama diisi oleh enam negara yang menempati peringkat kedua terbaik dan empat negara peringkat kedua lainnya akan berada di pot kedua ditemani oleh dua tim terbaik dari UEFA Nations League yang tak lolos secara otomatis ke putaran final Piala Dunia.

Berikut pembagian potnya:

Pot 1:

Portugal

Skotlandia

Italia

Rusia

Swedia

Wales

Pot 2:

Turki

Polandia

Macedonia Utara

Ukraina

Austria (via UEFA Nations League)

Republik Cek (via UEFA Nations League)

Dalam undian yang akan digelar pada Jumat mendatang, masing-masing tim dari pot 1 nantinya akan menghadapi dengan satu tim dari pot 2 pada partai semifinal playoff. Pertandingan semifinal playoff akan digelar satu kali dengan tim dari pot 1 berkesempatan menjadi tuan rumah.

Timnas Italia dan Timnas Portugal dipastikan tak akan saling bertemu pada partai semifinal play-off karena sama-sama berada di pot 1. Akan tetapi mereka masih sangat mungkin bertemu pada satu dari tiga partai final yang akan menentukan negara mana yang akan lolos ke Qatar tahun depan. Pasalnya, para pemenang semifinal akan saling bertemu untuk memperebutkan tiga tiket tersisa.

Berikut skema perebutan 3 tiket terakhir Piala Dunia 2022 di zona Eropa:

Semifinal 1: Tim Pot 1 vs Tim Pot 2

Semifinal 2: Tim Pot 1 vs Tim Pot 2

Semifinal 3: Tim Pot 1 vs Tim Pot 2

Semifinal 4: Tim Pot 1 vs Tim Pot 2

Semifinal 5: Tim Pot 1 vs Tim Pot 2

Semifinal 6: Tim Pot 1 vs Tim Pot 2

Final A: Pemenang Semifinal 1 vs Pemenang Semifinal 2

Final B: Pemenang Semifinal 3 vs Pemenang Semifinal 4

Final C: Pemenang Semifinal 5 vs Pemenang Semifinal 6

Dengan skema seperti itu, peluang Timnas Italia dan Timnas Portugal untuk saling bertemu pada partai final playoff Piala Dunia 2022 sangat terbuka. Laga Italia vs Portugal tentu akan sangat menarik karena kedua tim merupakan juara Piala Eropa dalam dua turnamen terakhir.

UEFA

Baca: Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa: 10 Tim Ini Lolos, 12 ke Playoff



Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.