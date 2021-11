Jadwal Liga 1 Kamis 18 November: 4 Laga Seri 12, PSM vs PSS Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 mulai memasuki seri ketiga. Pada Kamis hari ini, 18 November 2021, akan hadir empat pertandingan pekan ke-12.

Pertandingan dibuka dengan laga Tira Persikabo vs PSIS Semarang dan Persita Tangerang vs Bhayangkara FC yang sama-sama akan berlangsung pada 18:15 WIB.

Laga Tira Persikabo vs PSIS Semarang berlangsung di Stadion Mahanan Solo. Kedua tim sama-sama akan berjuang bangkit.

Tira Persikabo gagal menang dalam empat pertandingan terakhirnya, termasuk tiga kali kalah. Pekan lalu, mereka takluk 2-3 dari PSS Sleman. Kini tim itu menempati posisi ke-13 klasemen dengan nilai 11.

PSIS Semarang juga gagal menang dalam tiga laga secara beruntun, meski masih bertahan di posisi empat besar. Pekan lalu, mereka takluk 0-1 dari Borneo FC. Perombakan tim sudah dilakukan, yakni menempatkan kembali Imran Nahumarury sebagai pelatih dan menggeser Ian Andrew Gillan menjadi direktur teknik.

Persita Tangerang dan Bhayangkara FC akan berduel di Stadion Maguwoharjo Sleman. Persita menempati posisi kedelapan klasemen dengan nilai 15, terpaut 12 poin dari lawannya yang ada di puncak klasemen.

Pada 18:15 WIB, pertandingan Borneo FC vs Persipura Jayapura akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo Sleman. Laga ini akan ditayangkan langsung Ochannel.

Borneo FC baru saja bangkit dari dua kekalahan beruntun dengan mengalahkan PSIS 1-0. Mereka kini menempati posisi ke-11 klasemen dengan nilai 13.

Persipura masih terpuruk di zona degradasi. Tim asuhan Jacksen Tiago itu baru sekali menang dan kini hanya menempati posisi ke-17 dengan nilai 5, tertinggal 5 poin dari Persik di zona aman.

Menutup jadwal hari ini, pada 20:30 WIB, jadwal PSM Makassar vs PSS Sleman akan disiarkan Indosiar. Kedua tim akan bertanding di Stadion Manahan Solo.

PSM Makassar akan berjuang bangkit setelah dikalahkan Bhayangkara FC 0-2. Mereka menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 16, unggul dua poin dari PSS Sleman yang ada di posisi ke-10 berkat dua kemenangan beruntun yang diraihnya.

Jadwal Liga 1, Kamis, 18 November 2021:

15:15 Tira Persikabo vs PSIS Semarang (Vidio)

15:15 Persita Tangerang vs Bhayangkara FC (Vidio)

18:15 Borneo FC vs Persipura Jayapura (Ochannel)

20:30 PSM Makassar vs PSS Sleman (Indosiar).

