Rekap Hasil dan Klasemen Liga 2 Pekan Ke-8: Dewa United Sudah Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga 2 pekan kedelapan sudah tuntas digelar. Kini tersisa dua laga dari masing-masing grup untuk menentukan tiket ke babak kedua (8 besar) dan memastikan tim yang terdegradasi ke Liga 3.

Sejauh ini baru satu tim yang mampu melaju ke babak 8 besar. Martapura Dewa United dipastikan akan bisa bertahan di posisi dua besar klasemen Grup B hingga babak penyisihan usai.

Kini, tim itu mengemas nilai 21. Dengan 2 laga tersisa, mereka sudah unggul 7 poin dari Perekat Tegal dan RANS Cilegon FC yang ada di bawahnya.

Persaingan di grup lain masih akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir. Namun, Sriwijaya FC di Grup A berpeluang lolos bila memenangi laga berikutnya, melawan Tiga Naga. Mereka kini sudah unggul 5 poin dari PSPS Riau di posisi ketiga.

Nantinya dua tim teratas masing-masing grup lolos ke babak kedua. Sedangkan tim terbawah klasemen terdegradasi ke Liga 3.

Hasil Liga 2 Pekan Kedelapan

Senin, 15 November 2021

PSCS Cilacap vs Hizbul Wathan FC 0-0

Persekat Tegal vs PSKC Cimahi 1-0

Persis Solo vs PSIM Yogyakarta 0-1.

Selasa, 16 November 2021

Persijap vs PSG Pati FC 1-0

Dewa United vs Badak Lampung 3-1

Mitra Kukar vs Persewar 0-0

Semen Padang vs PSMS Medan 1-2

Perserang vs RANS Cilegon FC 1-2.

Rabu, 17 November 2021

Sriwijaya FC vs PSPS Riau 0-1

Kalteng Putra vs PSBS Biak 0-1

Sulut United vs Persiba Balikpapan 1-1

KS Tiga Naga vs Babel United 1-2.

Klasemen Liga 2

