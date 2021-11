Jadwal Liga 1 Jumat 19 November: 3 Laga, Arema FC dan Bali Utd Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian jadwal Liga 1 pekan ke-12 akan tersaji pada Jumat, 19 November 2021. Ada tiga pertandingan yang akan berlangsung, dua di antaranya disiarkan Indosiar.

Pada sore hari, mulai 15:15 WIB, laga Barito Putera vs Persiraja Banda Aceh akan hadir di Stadion Moch Subroto Magelang. Pertandingan ini akan disiarkan Ochannel.

Barito Putera akan berusaha meraih kemenangan setelah terus ditahan lawan dalam dua laga terakhirnya. Mereka menempati posisi ke-16 klasemen, yang berada di zona degradasi, dengan nilai 9.

Persiraja Banda Aceh masih terpuruk di dasar klasemen dengan nilai 5. Mereka mengejar kemenangan keduanya musim ini.

Pada 18:15 WIB, giliran jadwal Persik Kediri vs Arema FC hadir di Stadion Sultan Agung Bantul. Partai ini akan disiarkan live oleh Indosiar.

Persik Kediri gagal menang dalam tiga laga terakhirnya. Mereka menempati posisi ke-15 dengan nilai 10.

Arema FC akan berusaha menemukan konsistensi setelah dua kali ditahan lawan dalam tiga laga terakhirnya. Tim Singo Edan kini menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 20.

Sebagai penutup jadwal hari ini, pada 20:45 WIB, akan tersaji jadwal Bali United vs Persela Lamongan. Stasiun televisi Indosiar menayangkan langsung laga ini dari Stadion Moch Subroto Magelang.

Bali United, yang merupakan juara bertahan, saat ini menempati posisi kelima klasemen. Mereka akan berusaha menjaga tren positif setelah menang 1-0 atas Persipura di pekan sebelumnya.

Persela Lamongan akan berjuang bangkit setelah gagal menang dalam dua jadwal terakhirnya. Kini mereka menempati posisi ke-13 dengan nilai 12.

Jadwal Liga 1 Pekan Ke-12, Jumat, 19 November 2021:

15:15 PS Barito Putera vs Persiraja Banda Aceh (Ochannel)

18:15 Persik Kediri vs Arema FC (Indosiar)

20:45 Bali United vs Persela Lamongan (Indosiar).

