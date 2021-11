Jadwal Liga Inggris Malam Ini: Ada Liverpool Vs Arsenal, Chelsea dan MU

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah laga panas akan mengisi jadwal Liga Inggris pekan ke-12 mulai Sabtu malam nanti. Duel dua tim papan atas Liverpool vs Arsenal akan menjadi sajian utama.

Liverpool saat ini menduduki posisi keempat klasemen dengan perolehan 22 angka. Mereka hanya unggul dua angka saja dari Arsenal yang menguntit di bawahnya.

Masalah bagi kedua tim adalah karena mereka didera badai cedera sehingga tak bisa menurunkan kekuatan penuh pada malam ini. Baik Jurgen Klopp maupun Mikel Arteta harus memutar otak untuk menambal kekuatan timnya.

Selain laga Liverpool vs Arsenal, pemuncak klasemen Chelsea juga akan menghadapi laga yang tak mudah. Mereka harus melawat ke markas Leicester City yang dikenal kerap menjadi batu sandungan bagi tim-tim top papan atas.

Sementara Manchester United harus melawat ke markas Watford. Skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer harus meraih kemenangan demi memperbaiki posisinya yang kini hanya menduduki peringkat keenam klasemen.

Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-12:

Sabtu, 19 November 2021:

19.30 WIB - Leicester City vs Chelsea (MolaTV)

22.00 WIB - Newcastle vs Brentford (MolaTV)

22.00 WIB - Burnley vs Crystal Palace (MolaTV)

22.00 WIB - Aston Villa vs Brighton (MolaTV)

22.00 WIB - Watford vs Manchester United (MolaTV dan SCTV)

22.00 WIB - Wolves vs West Ham (MolaTV)

22.00 WIB - Norwich City vs Southampton (MolaTV)

Ahad, 21 November 2021

00.30 WIB - Liverpool vs Arsenal (MolaTV)

21.00 WIB - Manchester City vs Everton (MolaTV)

23.30 WIB - Tottenham Hotspur vs Leeds United (MolaTV, SCTV)

Seluruh laga pada jadwal Liga Inggris pekan ke-12 akan disiarkan secara langsung oleh MolaTV. Pekan depan, tim-tim besar seperti Liverpool, Manchester United, Manchester City dan Chelsea akan langsung berkonsentrasi di ajang Liga Champions.