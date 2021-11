Jadwal Bola Ahad 21 November: Man City, Spurs, Real Madrid, Inter Milan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 21 November 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Liga Inggris akan memasuki pekan ke-12. Malam ini akan hadir laga Manchester City vs Everton dan Tottenham Hotspur vs Leeds United.

Liga Spanyol memasuki pekan ke-14. Partai Granada vs Real Madrid akan menjadi sajian utama.

Jadwal Liga Italia memasuki pekan ke-13. Malam ini akan hadir laga Inter Milan vs Napoli dan Genoa vs AS Roma

Dari liga Prancis ada ada Lyon vs Marseille. Sedangkan Liga Jerman menghadirkan Freiburg vs Frankfurt.

Jadwal bola selengkapnya

Ahad, 21 November 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-12, live Mola TV)

21:00 Manchester City vs Everton

23:30 Tottenham Hotspur vs Leeds United (SCTV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-14)

20:00 Getafe vs Cadiz

22:15 Granada vs Real Madrid.

Liga Italia

(Pekan ke-13)

18:30 Sassuolo vs Cagliari

21:00 Salernitana vs Sampdoria

21:00 Bologna vs Venezia.

Liga Jerman

(Pekan ke-12, live Mola TV)

21:30 Freiburg vs Frankfurt

23:30 Mainz vs FC Koln.

Senin, 22 November 2021

Liga 1

(Pekan ke-13)

15:15 PSS Sleman vs Bhayangkara FC (Vidio)

15:15 Persipura vs Tira Persikabo (Vidio)

20:45 PSIS Semarang vs PSM Makassar (Indosiar).

Liga 2

(Pekan kesembilan)

15:15 PSMS Medan vs PSPS Riau (Ochannel)

15:15 Persekat vs Perserang (Vidio)

20:30 Babel United vs Semen Padang (Vidio).

Liga Spanyol

(Pekan ke-14)

00:30 Elche vs Real Betis

03:00 Real Sociedad vs Valencia.

Liga Italia

(Pekan ke-13)

00:00 Inter Milan vs Napoli

02:45 Genoa vs AS Roma

Liga Prancis

(Pekan ke-14)

02:45 Lyon vs Marseille.

Selasa, 23 November 2021

Liga Spanyol

(Pekan ke-14)

03:00 Rayo Vallecano vs Mallorca

Liga Italia

(Pekan ke-13)

00:30 Verona vs Empoli

02:45 Torino vs Udinese (RCTI).

