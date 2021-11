Jadwal Bola Live Senin 22 November: 3 Laga Liga 1 dan 3 Pertandingan Liga 2

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Senin, 22 November 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1 dan Liga 2.

Dari Liga 1 akan menghadirkan rangkaian jadwal pekan ke-13. Hari ini ada tiga pertandingan yang akan tersaji.

Pada 15:15 WIB akan hadir dua pertandingan Persipura Jayapura vs Tira Persikabo. Laga ini akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo Sleman, dengan disiarkan Vidio.

Persipura masih terpuruk di posisi ke-17 klasemen, yang merupakan zona degradasi. Mereka baru sekali menang dari 12 laga dan kini mengemas nilai 5, terpaut 6 poin dari Madura United di zona aman.

Tira Persikabo gagal menang dalam lima laga terakhirnya. Pekan sebelumnya mereka ditahan PSIS Semarang 2-2 dan kini menempati posisi ke-12 klasemen dengan nilai 12.

Pada 18:15 WIB, PSS Sleman akan menghadapi Bhayangkara FC di Stadion Manahan Solo. Laga ini akan disiarkan Indosiar.

PSS Sleman, yang menempati posisi ke-11 klasemen, akan berjuang kembali ke jalur kemenangan setelah pekan lalu ditahan PSM Makassar. Bhayangkara FC, yang memuncaki klasemen, juga akan berusaha bangkit setelah dikalahkan Persita Tangerang 2-1.

Pada 20:45 WIB, PSIS Semarang vs PSM Makassar akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo Sleman, dengan disiarkan Indosiar.

PSIS gagal menang dalam empat laga terakhirnya dan kini berada di posisi kelima klasemen (20 poin). PSM ada di posisi kesembilan dengan nilai 17.

Dari Liga 2, akan hadir rangkaian pertandingan pekan kedelapan. Hari ini tiga laga yang akan berlangsung, yakni PSMS Medan vs PSPS Riau, Persekat vs Perserang, dan Babel United vs Semen Padang.

Jadwal Bola Senin, 22 November 2021

BRI Liga 1

(Pekan ke-13)

15:15 Persipura vs Tira Persikabo (Vidio)

18:15 PSS Sleman vs Bhayangkara FC (Indosiar)

20:45 PSIS Semarang vs PSM Makassar (Indosiar).

Liga 2

(Pekan kedelapan)

15:15 PSMS Medan vs PSPS Riau (Ochannel)

15:15 Persekat vs Perserang (Vidio)

20:30 Babel United vs Semen Padang (Vidio).

Baca Juga: Masalah MU Lebih Dalam dari Sekedar Sosok Solskjaer



Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu