Jadwal Liga Champions Malam Ini, Chelsea vs Juventus Live di SCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Laga panas antara Chelsea vs Juventus akan menghiasi jadwal Liga Champions malam ini. Selain itu ada juga laga penentuan nasib bagi Barcelona dan Benfica.

Chelsea yang saat ini berada di posisi kedua Grup H dengan perolehan sembilan angka akan bisa menentukan langkahnya ke babak 16 besar jika mampu meraih kemenangan atas Juventus. The Blues yang berstatus sebagai juara bertahan memiliki keunggulan enam angka dari Zenit St Petersburg yang berada di posisi ketiga dan tertinggal tiga angka saja dari Juventus yang berada di puncak.

Sementara Juventus telah memastikan langkah ke babak 16 besar. Meskipun demikian bukan berarti skuad asuhan Massimiliano Allegri akan menyerah begitu saja. Mereka masih harus minimal meraih hasil imbang dari Chelsea untuk mempertahankan posisi puncak.

Persaingan di Grup E tak kalah panasnya. Barcelona dan Benfica akan saling bunuh untuk menentukan pendamping Bayern Munchen yang telah mengunci posisi puncak klasemen. Blaugrana yang saat ini menempati posisi kedua Grup E dengan perolehan enam angka, unggul dua angka dari Benfica bisa memastikan lolos ke babak 16 besar jika berhasil menekuk tamunya itu.

Laga panas lainnya akan mempertemukan Manchester City dengan PSG pada Rabu malam besok. Skuad asuhan Pep Guardiola berada di puncak klasemen grup A dengan perolehan sembilan angka masih belum 100 persen aman karena hanya berjarak lima angka dari Club Brugge yang berada di posisi ketiga dan satu angka dari PSG yang berada di posisi kedua. City akan dapat mengunci posisi puncak jika mereka berhasil meraih kemenangan dari PSG.

Berikut jadwal Liga Champions pekan keempat:

Rabu, 24 November 2021

00.45 WIB - Dynamo Kiev vs Bayern Munchen - Champions TV

00.45 WIB - Villarreal vs Manchester United - Champions TV dan SCTV

03.00 WIB - Chelsea vs Juventus - Champions TV dan SCTV

03.00 WIB - Barcelona vs Benfica - Champions TV

03.00 WIB - Sevilla vs Wolfsburg - Champions TV

03.00 WIB - Malmo vs Zenit

03.00 WIB - Lille vs RB Salzburg

03.00 WIB - Young Boys vs Atalanta

Kamis, 25 November 2021

00.45 WIB - Besikstas vs Ajax Amsterdam - ChampionsTV

00.45 WIB - Inter Milan vs Shakhtar Donetsk - ChampionsTV dan SCTV

03.00 WIB - Sporting Lisbon vs Borussia Dortmund

03.00 WIB - Manchester City vs PSG - ChampionsTV dan SCTV

03.00 WIB - Atletico Madrid vs AC Milan - ChampionsTV

03.00 WIB - Liverpool vs FC Porto - ChampionsTV

03.00 WIB - Club Brugge vs RB Leipzig

03.00 WIB - Sheriff Tiraspol vs Real Madrid

Jadwal Liga Champions pekan keempat masih sangat mungkin berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sejummlah tim-tim besar seperti Atletico Madrid, AC Milan hingga Barcelona juga bisa saja menentukan nasibnya pada laga pekan terakhir yang akan berlangsung awal Desember mendatang.

