Jadwal Liga Europa Malam Ini 25 November: Laga Lazio dan Leicester Live di SCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Europa pada Jumat dinihari, 25 November 2021, akan menampilkan matchday kelima Liga Europa 2021-2022. Sejumlah tim berpeluang lolos ke babak 16 besar.

Saat ini baru Lyon yang lolos ke babak 16 besar. Mereka sudah dipastikan menjadi juara Grup A.

Nantinya, hanya juara grup yang lolos langsung ke babak 16 besar. Tim runner-up maju ke babak preliminary untuk bertemu dengan 8 tim yang terdegradasi dari Liga Champions. Sedangkan tim urutan ketiga lengser ke Liga Conference.

Malam ini, ada dua laga yang akan disiarkan SCTV. Inilah jadwalnya:

00:45 Lokomotiv Moskow vs Lazio (SCTV)

03:00 Leicester City vs Legia (SCTV).

Lazio berlaga di Grup E. Mereka menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 5, ada di antara Galatasaray (8) dan Marseille (4). Lokomotiv di posisi keempat (2).

Malam ini Galatasary berpeluang lolos. Mereka akan melaju bila menang atas Marseille dan pada laga lain Lazio gagal menang.

Leicester City ada di Grup C. Posisinya terpuruk di dasar klasemen (5 poin), di bawah Spartak Moscow (7), Napoli (7), dan Legia Warsawa (6). Klub Liga Inggris itu membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos, setidaknya lewat babak preliminary.

Malam ini, West Ham United dan Eitrach Frankfurt akan lolos bila menang. West Ham akan menghadapi Rapid Wien, sedangkan Frankfurt menghadapi Antwerp.

Jadwal Liga Europa, Jumat dinihari, 26 November 2021:

00:45 Lokomotiv Moskow vs Lazio (SCTV)

00:45 Galatasaray vs Marseille

00:45 Crvena Zvezda vs Ludogorets

00:45 Midtjylland vs Braga

00:45 Real Betis vs Ferenchvaros

00:45 Leverskues vs Celtic

00:45 Rapid Wien vs West Ham

00:45 Dinamo Zagreb vs Genk

03:00 Brondby vs Lyon

03:00 Rangers vs Sparta Praha

03:00 PSV vs Sturm

03:00 AS Monaco vs Sociedad

03:00 Leicester City vs Legia (SCTV)

03:00 Olimpiakos vs Fenerbahce

03:00 Frankfurt vs Antwerp.

Baca Juga: Rekap Hasil Liga Champions Kamis Dinihari

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu