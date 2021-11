Jadwal Leicester City vs Legia Live di SCTV, Rodgers Kehilangan 2 Pemain Kunci

Pemain Leicester City Ayoze Perez mencetak gol ke gawang Napoli dalam pertandingan Grup C Liga Eropa di Stadion King Power, Leicester, 17 September 2021. Action Images via REUTERS/Carl Recine

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Leicester City Brendan Rodgers tidak bisa menurunkan dua pemain andalannya yaitu Youri Tielemans dan Ricardo Pereira ketika melawan Legia Warszawa di Liga Europa, Kamis malam waktu setempat atau Jumat dinihari WIB, 26 November 2021.

Brendan Rodgers menjelaskan Youri Tielemans dan Ricardo Pereira masih belum bisa bermain karena sebelumnya kedua pemain tersebut dibekap cedera.

Brendan Rodgers menjelaskan Youri Tielemans masih harus menjalani pemulihan setelah pulih dari cedera, sedangkan Ricardo Pereira karena memiliki masalah pada hamstringnya.

"Youri masih membutuhkan sedikit waktu, tapi dia berkembang dengan baik. (Dia akan kembali) mungkin kurang dari beberapa minggu lagi," kata Brendan Rodgers, seperti dikutip situs resmi klub, Kamis.

"Ricardo tidak tersedia. Hamstringnya memiliki sedikit (masalah), jadi dia juga akan absen selama beberapa minggu. Kami hanya akan terus memantau itu, tetapi jika tidak, skuadnya sama," sambungnya.

Meski harus kehilangan dua pemain utamanya, Brendan Rodgers mengaku dirinya senang dengan apa yang sudah dilakukan oleh Leicester City sejauh ini.

Pelatih asal Irlandia Utara itu menjelaskan, meski tidak memiliki banyak waktu untuk beristirahat, anak asuhnya bisa melakukan beberapa pekerjaan hebat dan diharapkan itu bisa terjadi juga di lapangan ketika berhadapan dengan Legia Warsawa.

"Saya sangat senang dengan apa yang saya lihat dengan pekerjaan yang telah kami lakukan. Kami tidak memiliki banyak waktu, tetapi kami telah mampu melakukan beberapa pekerjaan hebat dan mudah-mudahan kami akan melihatnya di lapangan," kata Brendan Rodgers.

Leicester City harus meraih kemenangan ketika menjamu Legia Warsawa pada pertandingan kelima Grup C Liga Europa di Stadion King Power, Leicester, Inggris untuk bisa menjaga peluang lolos langsung ke babak 16 besar.

Saat ini, Leicester City berada di peringkat terakhir klasemen sementara Grup C Liga Europa dengan raihan 5 poin dari empat pertandingan. Kemenangan bisa membawa The Foxes untuk langsung menduduki peringkat pertama Grup C, melewati Spartak Moscow, Napoli dan Legia Warsawa.

Jadwal Leicester City vs Legia Warsawa akan berlangsung Jumat dinihari, mulai 03.00 WIB, dengan disiarkan langsung SCTV.

