Rekap Hasil Liga Europa: West Ham, Monaco, Leverkusen Lolos, Susul Lyon

AS Monaco. (instagram/@asmonaco)

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Europa pada Jumat dinihari, 25 November 2021, menampilkan rangkaian laga pekan kelima. West Ham United, AS Monaco, dan Bayer Leverkusen lolos ke babak 16 besar, menyusul Lyon.

Hanya juara grup yang lolos langsung ke babak 16 besar. Tim runner-up maju ke babak playoff (preliminary) untuk bertemu dengan 8 tim yang terdegradasi dari Liga Champions. Sedangkan tim urutan ketiga lengser ke Liga Conference.

Rekap Hasil Liga Europa pekan kelima:

Grup A

Brondby vs Lyon 1-3

Rangers vs Sparta Praha 2-0.

Catatan: Lyon (15 pon) sudah lolos ke babak 16 besar. Rangers (7) dan Sparta (4) akan berebut tiket ke babak playoff.

Grup B

PSV vs Sturm 2-0

AS Monaco vs Sociedad 2-1.

Catatan: AS Monaco (11) lolos ke babak 16 besar. PSV (8) dan Sociedad (6) masih akan berebut tiket playoff.

Grup C

Leicester City vs Legia 3-1

Spartak Moscow vs Napoli 2-1.

Catatan: Perebutan tiket langsung babak 16 besar masih ketat, antara Leicester (8), Spartak (7), Napoli (7), Legia (6).

Grup D

Olimpiakos vs Fenerbahce 1-0

Frankfurt vs Antwerp.

Catatan: Frankfurt (11) dan Olympiakos (9) masih akan berebut tiket langsung ke babak 16 besar.

Grup E

Lokomotiv Moskow vs Lazio 0-3

Galatasaray vs Marseille 4-3.

Catatan: Galataray (11) dan Lazio (8) masih akan bersaing menuju babak 16 besar.

Grup F

Crvena Zvezda vs Ludogorets 1-0

Midtjylland vs Braga 3-2.

Catatan: Persaingan masih ketat melibatkan tiga tim: Crvena Zvezda (10), Braga (9), Midtjylland (8).

Grup G

Real Betis vs Ferenchvaros 2-0

Bayer Leverkusen vs Celtic 3-2.

Catatan: Bayer Leverkusen (13) lolos ke babak 16 besar. Betis (10) merebut tiket playoff. Celtic (6) degradasi ke Liga Conference.

Grup H

Rapid Vienna vs West Ham 0-2

Dinamo Zagreb vs Genk 1-1.

Catatan: West Ham United (13) lolos ke babak 16 besar. Dynamo (7) dan Genk (5) masih akan berebut tiket playoff.

Baca Juga: Timnas Indonesia Kalahkan Myanmar 4-1

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahul

u