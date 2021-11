Jadwal Liga 1 Jumat 26 November: Bhayangkara FC vs PSIS, Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 akan memasuki pekan ke-14. Pada Jumat, 26 November 2021, akan hadir satu pertandingan, Bhayangkara FC vs PSIS Semarang.

Kedua tim akan berduel di Stadion Maguwoharjo, Sleman, mulai 20:30 WIB. Pertandingan tersebut akan disiarkan langsung Indosiar.

Bhayangkara FC gagal menang dalam dua laga terakhirnya. Posisi mereka di puncak klasemen pun mulai terancam. Kini tim asuhan Pula Munster itu mengemas nilai 29, hanya unggul satu poin dari Persib.

PSIS Semarang baru saja mengakhiri rentatan hasil tak maksimal dengan kemenangan 1-0 atas PSM Makassar. Mereka kini berada di posisi kelima klasemen dengan nilai 23.

Jadwal Liga 1 Pekan Ke-14

Jumat, 26 November 2021

20: 30 Bhayangkara FC vs PSIS Semarang (Indosiar).

Sabtu, 27 November 2021

15:15 Persikabo vs Persela (vidio)

20:30 PSM Makassar vs Persipura (vidio).

Ajad, 28 November 2021

15:15 Persita vs PSS Sleman (Ochannel)

18:00 Barito Putera vs Madura United (vidio)

18:15 Persik Kediri vs Persebaya (Indosiar)

20:45 Persib Bandung vs Arema FC (Indosiar).

Senin, 29 November 2021

20:45 Borneo FC vs Persija Jakarta (Indosiar).

Selasa, 30 November 2021

20:45 Bali United vs Persiraja (Indosiar).

Klasemen Liga 1

