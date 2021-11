Jadwal Bola Sabtu 27 November: Liverpool, Arsenal, Barcelona, Juventus, Inter

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 28 November 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis. Dari dalam negeri ada juga jadwal BRI Liga 1.

Liga Inggris akan memasuki pekan ke-13. Sejumlah laga menarik akan tersaji malam ini, termasuk Arsenal vs Newcastle United dan Crystal Palace vs Aston Villa. Selain itu ada laga Liverpool vs Southampton yang dijadwalkan ditayangkan langsung SCTV.

Liga Spanyol memasuki pekan ke-15. Pertandingan Villarreal vs Barcelona akan menjadi laga paling menarik. Pelatih baru Barca Xavi Hernandez akan berusaha menjaga awal positifnya di La Liga.

Jadwal Liga Italia memasuki pekan ke-14. Malam ini akan hadir laga Venezia vs Inter Milan dan Sampdoria vs Verona. Selain itu ada jadwal Juventus vs Atalanta yang disiarkan langsung RCTI.

Dari Liga Prancis ada ada Lille vs Nantes. Sedangkan Liga Jerman menghadirkan Bayern Munchen vs Arminia Bielefeld.

Dari dalam negeri, Liga 1 akan menghadirkan jadwal pakai pekan ke-14. Hari ini ada dua laga, termasuk PSM Makassar vs Persipura.

Jadwal bola selengkapnya

Sabtu, 27 November 2021

Liga 1

(Pekan ke-14)

15:15 Persikabo vs Persela (vidio)

20:30 PSM Makassar vs Persipura (Indosiar).

Liga Inggris

(Pekan ke-13, live Mola TV)

19:30 Arsenal vs Newcastle United

22:00 Crystal Palace vs Aston Villa

22:00 Liverpool vs Southampton (SCTV)

22:00 Norwich vs Wolves.

Liga Italia

(Pekan ke-14)

21:00 Empoli vs Fiorentina

21:00 Sampdoria vs Verona.

Liga Jerman

(Pekan ke-13, live Mola TV)

21:30 Bochum vs Freiburg

21:30 Greuther Furth vs Hoffenheim

21:30 Hertha Berlin vs Augsburg

21:30 Koln vs B. Monchengladbach

21:30 Wolfsburg vs Dortmund.

Liga Prancis

(Pekan ke-15)

23:00 Lille vs Nantes.

Liga Spanyol

(Pekan ke-15)

20:00 Alaves vs Celta Vigo

22:15 Valencia vs Rayo Vallecano.

Ahad, 28 November 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-13, live Mola TV)

00.30 Brighton vs Leeds United.

Liga Italia

(Pekan ke-14)

00:00 Juventus vs Atalanta (RCTI)

02:45 Venezia vs Inter Milan.

Liga Spanyol

(Pekan ke-15)

00:30 Mallorca vs Getafe

03:00 Villarreal vs Barcelona.

Liga Jerman

(Pekan ke-13, live Mola TV)

00:30 Bayern Munchen vs Arminia Bielefeld.

Liga Prancis

(Pekan ke-15)

03:00 Nice vs Metz.

