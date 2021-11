Hasil Undian dan Jadwal Playoff Piala Dunia 2022 Serta Daftar Tim yang Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Undian untuk babak playoff Piala Dunia 2022 zona Eropa sudah dilakukan, Jumat. Sebanyak 12 tim akan berjuang berebut tiga tiket sisa dari zona ini.

Jalur neraka tersaji pada path C. Timnas Italia dan Portugal berada di lintasan sama sehingga harus saling "membunuh" untuk memperebutkan tiket ke putaran final.

Di babak semifinal Italia akan menjamu Makedonia Utara, sedangkan Portugal menghadapi Turki. Bila sama-sama lolos keduanya akan bertemu di final.

Jadwal Playoff Piala Dunia 2022:

Semifinal: 24 Maret 2022

Final: 29 Maret 2022

Hasil Undian:

Jalur A

Semifinal 1: Skotlandia vs Ukraina

Semifinal 2: Wales vs Austria

Final: Pemenang S1 vs Pemenang S2.

Jalur B

Semifinal 3: Rusia vs Polandia

Semifinal 4: Swedia vs Republik Cek

Final: Pemenang S3 vs Pemenang S4.

Jalur C

Semifinal 5: Italia vs Makedonia Utara

Semifinal 6: Portugal vs Turki

Final: Pemenang S6 vs Pemenang S5.

Daftar Tim Eropa yang Sudah Lolos ke Putaran Final Piala Dunia 2022:

1. Serbia (juara grup A)

2. Spanyol (juara grup B)

3. Swiss (juara grup C)

4. Prancis (juara grup D)

5. Belgia (juara grup E)

6. Denmark (juara grup F)

7. Belanda (juara grup G)

8. Kroasia (juara grup H)

9. Inggris (juara grup I)

10. Jerman (juara grup J).

Putaran final Piala Dunia 2022 akan berlangsung di Qatar. Tak seperti biasanya, yang biasa digelar pada Juni dan Juli, Piala Dunia kali ini akan berlangsung akhir tahun, pada 21 November hingga 18 Desember 2022.

