Rekap Hasil Bola Ahad Dinihari 28 November: Liga Inggris, Serie A, La Liga

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 29 November 2021, menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan Liga Prancis

Inilah ringkasannya:

Liga Inggris

(Pekan ke-13)

Arsenal dan Liverpool sama-sama berhasil menang. Arsenal menekuk Newcastle 2-0 berkat gol Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli. Adapun Liverpool memukul Southampton dengan skor 4-0 berkat gol Diogo Jota (2 gol), Thiago, dan Virgil van Dijk.

Hasil selengkapnya:

Arsenal vs Newcastle United 2-0

Crystal Palace vs Aston Villa 1-2

Liverpool vs Southampton 4-0

Norwich vs Wolves 0-0

Brighton vs Leeds United 0-0.

Liga Italia

(Pekan ke-14)

Juventus menelan kekalahan, sedangkan Inter Milan berhasil menang.

Juventus takluk 0-1 saat menjamu Atalanta. Mereka kebobolan oleh gol Duvan Zapata.

Inter Milan menang 2-0 di kandang Venezia. Gol Hakan Calhanoglu dan penalti Lautaro Martinez jadi penentu.

Hasil selengkapnya:

Empoli vs Fiorentina 2-1

Sampdoria vs Verona 3-1

Juventus vs Atalanta 0-1

Venezia vs Inter Milan 0-2.

Liga Spanyol

(Pekan ke-15)

Barcelona menang 3-1 saat berlaga di kandang Villarreal. Mereka meraih gol lewat Frenkie de Jong, Memphis Depay, dan Philip Coutinho. Sedangkan gol Villarreal diceploskan Samuel Chukwueze.

Hasil ini memastikan Xavi Hernandez, pelatih baru Barcelona, terus meraih kemenangan dalam dua laga awalnya di La Liga.

Hasil selengkapnya:

Villarreal vs Barcelona 1-3

Alaves vs Celta Vigo 1-2

Valencia vs Rayo Vallecano 1-1

Mallorca vs Getafe 0-0.

