Rekap Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-13 Ahad Dinihari

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pekan ke-13 pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 28 November 2021, menampilkan kemenangan Liverpool, Arsenal, dan Aston Villa.

Liverpool mengalahkan Southampton dengan skor 4-0 dalam pertandingan di Anfield. Mereka unggul berkat gol Diogo Jota (2 gol), Thiago, dan Virgil van Dijk.

Liverpool menjaga kebangkitannya dan memenangi laga kedua secara beruntun. Mereka kini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 28. Southampton ada di posisi ke-14 dengan nilai 14.

Dalam laga lain, Arsenal menang 2-0 saat menjamu Newcastle United. Mereka unggul berkat gol Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli.

Arsenal bangkit setelah pekan lalu dikalahkan Liverpool 0-4. Mereka kini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 23. Newcastle masih ada di dasar klasemen dengan nilai 6.

Dalam laga lain, bulan madu Steven Gerrard di Aston Villa berlanjut. Ia meraih kemenangan kedua bersama klub barunya itu, dengan mengalahkan tuan rumah Crystal Palace 2-1.

Hasil Liga Inggris selengkapnya:

Arsenal vs Newcastle United 2-0

Crystal Palace vs Aston Villa 1-2

Liverpool vs Southampton 4-0

Norwich vs Wolves 0-0

Brighton vs Leeds United 0-0.

Jadwal Ahad, 28 November 2021

21:00 Brentford vs Everton

21:00 Burnley vs Tottenham

21:00 Leicester vs Watford

21:00 Manchester City vs West Ham

23:30 Chelsea vs Manchester United (SCTV).

Klasemen Liga Inggris

Baca Juga: Jelang Laga Chelsea vs MU, Lukaku Mulai Berlatih Lagi

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu